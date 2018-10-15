TAİDER üyeleri sorumlu şirket bilincinin önemini tartıştı

TAİDER tarafından düzenlenen Aileler Buluşması etkinliklerinin bu ayki konuğu OPET Petrolcülük Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk oldu. “Fark Yaratan Bir Aile” konulu toplantıda konuşan Öztürk, sosyal sorumluluğu kurum kültürü olarak benimseyen Opet’in bu alanında gerçekleştirdiği projeleri katılımcılar ile paylaştı.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği İstanbul Temsilciliği tarafından düzenlenen Aileler Buluşması’nın açılış konuşmasını yapan TAİDER Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ “Dernek olarak, aile şirketlerinde ‘sorumlu şirket’ bilincinin, şirketin kurumsallaşması sürecinde sağlanması gerekliliğini tüm etkinliklerimizde vurguluyoruz” dedi.

Kurumsallaşma çalışmalarına odaklanan aile şirketlerinin paydaşları olan çalışanlarına, topluma ve çevreye karşı olan sorumluluklarını da göz önünde bulundurmasının başarılı sonuçlar doğurduğunun altını çizen ÖĞÜCÜ “Çevresel duyarlılığın, şirketlere sürdürülebilirlik avantajı sağlamasının yanı sıra, şirketlerin kurumsal itibarlarına da önemli katkı sağladığını düşünüyorum. Çalışanlarına güvenli ve mutlu bir çalışma ortamı yaratan, içinde bulunduğu toplumun refah düzeyini yükselten, çevreye karşı hassasiyet göstererek üretim ve tüketimini şekillendiren firmalar iç ve dış paydaşları nezdindeki itibarı güçlendirmekle kalmıyor, doğru ve yetenekli insan kaynağı tarafından tercih edilme oranını da artırıyor” dedi.

Toplumsal sorunların çözümüne kurgulanmış ‘Bilinçli Toplum Projeleri’ ve kurumun insana verdiği değer sayesinde OPET’in marka imajını geliştirdiğini ve alanında fark yaratarak başarıya ulaştığını söyleyen ÖĞÜCÜ, OPET’in çalışmalarının sorumlu şirket bilincinin önemini gösteren en iyi örneklerden biri olduğunu da vurguladı. Nurten Öztürk ise şöyle konuştu: “OPET, öğretmen bir çiftin azmiyle kurulmuş bir marka. Bugün ise akaryakıt dağıtım sektöründe müşteri memnuniyeti liderliğini sürdüren ve uluslararası birçok ödülü olan bir şirket. Ailemizi seçme şansımız yok, her birimiz farklı yörede doğuyoruz. Ama alacağımız eğitimi ve işimizi seçme şansımız var. Bu seçimler ne kadar doğru planlanırsa o kadar güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. İçten mutlu olmayan bireyler çevrelerine istenilen anlamda yararlı olamazlar. OPET’in başarısı aslında burada gizli. Tüm çalışanlarımız bu bakış açısına sahip, işine sevgiyle bağlı ve biz büyük bir aileyiz. Tüm faaliyetlerimizi ve sosyal sorumluluk projelerimizi kurgularken sevgiyle yoğuruyoruz. Ben çocukluğumdan bu yana ülke ve insan sevgisiyle dolarak; çok çalışmaya, kendimi iyi yetiştirmeye, ülkeme ve insanımıza yararlı bir insan olmaya ant içtim. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ederek ülkemiz ve insanımız için fayda sağlamayı sürdüreceğiz.”