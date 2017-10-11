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TAI ÇALIŞANLARINDAN KIZILAY’A ARAKAN BAĞIŞI

11 Ekim 2017 Çarşamba 15:23
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Arakanlı Müslümanların yaralarını sarmak için büyük bir insani yardım kampanyası başlatan Kızılay’a bir destek de TAI’den geldi. TAI çalışanları Arakan için topladıkları 348 bin 322 liralık bağışı Kızılay’a verdi.

TAI ÇALIŞANLARINDAN KIZILAY'A ARAKAN BAĞIŞI
Kızılay, Arakan’daki insanlık dramı nedeniyle yürüttüğü yardım faaliyetlerine devam ediyor. Türk milletinin cömert tavrıyla oluşturulan kaynakta her geçen gün büyüyor. Bu kapsamda TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI) personeli ve TAI Yönetim Kurulu, Arakan için topladıkları 348 bin 322 liralık bağışı Kızılay’a verdi. TAI Genel Müdürü Temel Kotil, TAI çalışanlarının topladığı bağışı Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan’a teslim etti. TAI çalışanlarının bağışları, Arakanlılar için hayata geçirilen konut projesi başta olmak üzere bölgedeki yardım faaliyetlerinde kullanılacak.

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, teslim töreninde yaptığı konuşmada, “TAI çalışanlarına ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Bu para ile 55 ev yapılması ve ailelerin bazı ihtiyaçları karşılanacaktır. Orada çamurda yatan insanlar daha iyi barınma imkânına kavuşacaklar” dedi.

TAI Genel Müdürü Temel Kotil ise THY Genel Müdürlüğü döneminde de Kızılay ile çok yakından çalıştıklarını belirterek, “Kızılay Arakan’a önemli yardımlar yapıyor. Arakan’da olan bu yüzyılda yaşadığımız bir katliamdır. Bu çocukların bir günahı yok. Nehire atılan, denize atılan bu bebeklerin izahı olamaz. TAI Yönetim Kurulu üyelerimiz ve çalışanlarımız olarak aramızda bir kampanya yaptık. Çalışanlarımız 248 bin 322 lira para topladılar. Yönetim kurulumuz dedi ki ben de TAI’nin bütçesinden 100 bin lira ekliyorum. O zaman rakam 348 bin 322 lira oldu. Bunun Kızılayımızın aracılığıyla oradaki insanlara ulaştırmak istiyoruz”diye konuştu.

TAI Genel Müdürü Kotil, tören sonunda Türkiye’nin ilk milli eğitim uçağı Hürkuş’un bir maketini de Altan’a hediye etti. 
Basın Bülteni
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