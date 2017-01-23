Tahran'da "Çağdaş Türk Filmleri Haftası"

TAHRAN (AA) - İran'da Çağdaş Türk Filmleri Haftası, Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un "Uzak İhtimal" filmiyle başladı.

Başkent Tahran'daki İran Sanatçılar Evi Şehnaz Sinema Salonu'nda, Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nün (TYEE) İran Sanatçılar Evi'yle ortak düzenlediği ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği tarafından desteklenen İran'da Çağdaş Türk Filmleri Haftası, Yönetmen Coşkun'un Uzak İhtimal filmiyle açıldı.

Açılış programında konuşan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, sözlerine geçen hafta perşembe günü yangın sonrası çöken 17 katlı Plasku İş Merkezi'yle ilgili üzüntülerini dile getirerek başladı. Tekin, büyükelçilik yakınında meydana gelen olayda ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Etkinlik kapsamında çağdaş Türk sinemasından 7 güzel filmin seçildiğini anlatan Tekin, "Açılış programında Uzak İhtimal filminin seçilmesi beni memnun etti. Bu film, son yıllarda yaşanan medeniyetler çatışması, din temelli ayrımcılık ve aidiyet konularında eylem yönünden çok başarılıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TYEE Müdürü Yrd. Doç. Dr. Turgay ŞAFAK da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hafta sürecek programla Türkiye'nin sinema yönünü İranlılarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Şafak, "Türk kültürünü dünyada tanıtma amacıyla kurulmuş olan Yunus Emre Enstitüsü Tahran şubesi olarak son yıllarda ciddi bir başarı sağlayan Türk sinemasını İranlı sinema severler ile buluşturmak için böyle bir program düzenledik. Program bir hafta sürecek. Seçmiş olduğumuz bazı filmlerin yönetmenleri de programa katılacaklar. Sinema gösterimi sonrası İranlı sinema severler ile yönetmenleri bir araya getiriyoruz."

"Uzak İhtimal" filmi gösterimi sonrası düzenlenen panelde filmin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun, Ali Gemuhluoğlu ve Dr. Abdulhüseyin Lale, salonu dolduran sinema severlerin sorularını yanıtladı.

28 Ocak günü sona erecek etkinlik kapsamında Bal (Yönetmen Semih Kaplanoğlu) , Sivas (Yönetmen Kaan Müjdeci), Bir Zamanlar Anadolu’da, Kış Uykusu (Yönetmen Nuri Bilge Ceylan), Üç Yol (Yönetmen Faysal Soysal) ve Kelebeğin Rüyası (Yönetmen Yılmaz Erdoğan) filmleri beyaz perdeye yansıtılacak. Kapanış programında ise Prof.Dr. Peyami Çelikcan, Burçak Evren ve Barış Saydam'ın konuşmacı olarak katılacakları "Erken Dönem Türk Sineması" adlı panel düzenlenecek.

Anadolu Haber Ajansı