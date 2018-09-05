“Tacikistan’a İhracatımız 10 Günü Aşkın Süredir Türkmenistan Sınır Kapılarında Bekliyor”

Ülkemiz İhraç yükünü taşıyan 150’den fazla TIR 10 günü aşkın süredir Türkmen sınır kapılarında bekletiliyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Recai Şen;

“Türkmenistan’ın Tacikistan’a teslim edilecek yüklere ilişkin yaptırımlarının bir an evvel son bulması ve taşımacılarımızın sınır kapılarında yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için tüm resmi girişimleri yaptık” dedi.

Bugün için temin edilen resmi bilgi, “bölgede yaşanan siyasi-güvenlik krizleri nedeniyle artmakta olan silah, uyuşturucu madde ve diğer ticareti yasaklanmış maddelerin kaçakçılığıyla etkin mücadele için sınır noktalarındaki gümrük kontrollerinin sıkılaştırılmasına yönelik tedbirlerin alınmakta olduğu” yönünde. Ayrıca, Türkmen tarafının uygulamalarının, bir süre daha devam edebileceği değerlendiriliyor.

TÜRKMENİSTAN, KONUMU İTİBARİYLE “ÖNEMLİ”, YAPTIRIMLARI İTİBARİYLE “ZOR” BİR ÜLKE!

Gerek ülkemiz ihracatının Orta Asya ülkelerine taşınmasında gerekse Batı’dan Orta Asya ülkelerine yapılacak taşımalarda ve hatta Çin’den Batı’ya yapılacak taşımalarda Türkmenistan’ın transit konumu büyük önem taşıyor.

Yaptığı liman, otoyol, demiryolu, köprü ve havalimanı yatırımları ile ulaştırma ve lojistik alanında altyapısını mükemmele yaklaştıran ve Orta Asya Lojistik Merkezi olma potansiyeline sahip olan Türkmenistan’ın, bu ülkeye gidecek veya bu ülkeden transit geçecek yükler için bu haksız uygulamaları manidar bulunmaktadır.



Türk taşımacılarının, Türkmenistan’ın ardı ülkelerine ulaşımda alternatif güzergâhı olduğunu da belirten Şen;

“Türkmenistan’ın son yıllarda yaptığı lojistik merkez olma yolundaki yatırımları ve hedefleri ile çelişen bu tür uygulamalara son verilmesini ve Türkmenistan sınır kapılarında 10 günü aşkın süredir bekletilen ihracat mallarımızın bir an evvel adreslerine teslim edilebilmesi amacıyla araçların geçişlerine izin verilmesi için Türkmen makamlarından acil çözüm bekliyoruz.” dedi.

