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TAB gıda, 2018’e ödüllerle girdi

Türkiye’de hızlı servis restoran sektörünün lideri olan TAB Gıda, geçtiğimiz yıl ulusal ve uluslararası alanda aldığı 11 prestijli ödül ile, sektördeki başarısını taçlandırmaya devam ediyor

TAB gıda, 2018’e ödüllerle girdi

Türkiye’de hızlı servis restoran sektörünün lideri olan TAB Gıda, geçtiğimiz yıl ulusal ve uluslararası alanda aldığı 11 prestijli ödül ile, sektördeki başarısını taçlandırmaya devam ediyor

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:52
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TAB gıda, 2018’e ödüllerle girdi

Türkiye’de hızlı servis restoran sektöründe 1995 yılında Burger King ile faaliyetlerine başlayan ve 23 yıllık tecrübesiyle sektör lideri olan TAB Gıda aldığı 11 prestijli ödül ile, sektördeki başarısını taçlandırmaya devam ediyor. Yıl boyunca perakende ve hızlı servis restoran sektörü alanında biri birinden prestijli ulusal ve uluslararası 11 ödüle layık görülen TAB Gıda, bu ödülleri ‘müşteri memnuniyeti’, ‘hizmet kalitesi’, ‘dijital uygulamalar’, ‘Restoran zinciri’, ‘Franchise’ ve ‘en çok tercih edilen marka’ gibi başarılı çalışma ve uygulama kategorilerinden aldı.

TAB Gıda Pazarlama Genel Müdürü Seçil Kurdoğlu, “TAB Gıda olarak, 1000’den fazla restoranımızla Türkiye’de hızlı servis restoran sektörünün lideriyiz. Türkiye çapında kazandığımız büyüme başarısı Capital ve Ekonomist Dergileri tarafından ödüllendirildi; Perakendenin Hızlıları Ödüllleri kapsamında mağaza sayısına Göre “Türkiye’nin En Büyük Fast Food Perakende Şirketi” seçildik. Özellikle Burger King markamızda uyguladığımız başarılı pazarlama uygulamaları, büyüme hızımıza ve performansımıza yansıdı. Zaten pazarlama alanında Burger King markamızla 2018 yılına da ödüllerle girdik; geçtiğimiz günlerde Marketing Türkiye’nin Akademetre işbirliğiyle yaptığı “İtibar ve Marka Değeri Performans Ölçümlemesi” araştırmasında The One Awards ödülünü aldık. Hemen ardından Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre işbirliği ile yapılan AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları Araştırması’nda, geçen sene olduğu gibi 1 numaralı marka seçildik” açıklamasında bulundu.

Bir yılda 11 ödül!
Geçtiğimiz yıl ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 11 ödül aldıklarını belirten Seçil Kurdoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz sene özellikle gençlik odaklı pazarlama uygulamalarımızla ön plana çıktık; Pro Gamer menü ve Facebook’tan sipariş verme kolaylığı gibi uygulamalarımızla Digital Age tarafından 2017’nin “GameChanger” markası seçildik. Ayrıca, Mediabrands Insight tarafından fast food sektöründe en çok tercih edilen marka seçildik. Aldığımız diğer ödüller arasında ise Marketing Türkiye ile Roamler Türkiye tarafından “En Cool Marka” seçilmemiz, A.L.F.A. Awards’ta müşteri deneyimini en iyi yöneten marka seçilmemiz, UFRAD Franchising Ödülleri’nde Türkiye’nin “En Büyük Franchise” ödülü , The Brand Age Dergisi ile Xsights tarafından “Yazın En Sevilen Markası” seçilmemiz, Restaurant Brands International tarafından Yılın Pazarlama Ödülü bulunuyor. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Aldığımız bu ödüllerin verdiği güçle önümüzdeki dönemde yine hizmet kalitemiz, yaratıcı uygulama ve kampanyalarımızın yanı sıra çeşitli ürün ve menülerimizle yine müşterilerimizin yanında olacağız.” açıklamasında bulundu.

2017 YILINDA ALDIĞI ÖDÜLLER
Marketing Türkiye ile Roamler Türkiye’nin “Cool Markalar” araştırması sonucu Fast Food kategorisinde “En Cool Marka”.

A.L.F.A. Awards’ta hızlı servis restoranları kategorisinde müşteri deneyimini en iyi yöneten marka olarak birincilik ödülü.

UFRAD Franchising Ödülleri’nde Türkiye’nin “En Büyük Franchise” ödülü.

The Brand Age Dergisi ile Xsights Araştırma ve Danışmanlık iş birliğinde gerçekleştirilen "Summer Hits 2017: Yazın Sevilen Markaları” araştırmasında birincilik.

Restaurant Brands International tarafından hazırlanan Restoranların Açılış Kalitesi Endeksi kriterine göre Yılın Pazarlama Ödülü (Marketer of the Year).

Kristal Elma Ödülleri’nde Paket Servis Buz Gibi ilanı ile bilbord ve radyo kategorisinde 2 Gümüş ödülü.

Digital Age tarafından gerçekleştirilen “GameChanger 2017” araştırmasında, tüketici gözüyle kategori bazlı en dijital markalar arasında Zincir restoranlar kategorisinde birincilik.

Mediabrands Insight tarafından yapılan Türkiye’de fast food sektörü araştırmasında en çok tercih edilen marka.

Capital ve Ekonomist Dergileri tarafından gerçekleştirilen Fast Retail 2017/Perakendenin Hızlıları Ödüllleri kapsamında “Türkiye’nin (Mağaza sayısına Göre) En Büyük Fast Food Perakende Şirketi” kategorisinde birincilik.

Marketing Türkye’nin Akademetre işbirliğiyle yaptığı 2017 yılı “İtibar ve Marka Değeri Performans Ölçümlemesi” araştırmasında fast-food kategorisinde marka algısını en çok yükselten kurum olarak The One Awards ödülü.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve (AYD) araştırma şirketi ve Akademetre işbirliği ile yapılan AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları Araştırması’nda 1 numaralı marka.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 10.01.2018 12:08
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