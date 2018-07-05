Systemair HSK, Türkiye’yi Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü olarak belirledi

Fabrikalar, alışveriş merkezleri, şehir hastaneleri gibi dev projelerin iklimlendirmesini sağlayan klima santralleri sektöründe Türkiye pazar lideri olan Systemair HSK, “Türkiye’nin ‘Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik’ anlamına gelen LEED Gold Sertifikası’na sahip ilk klima santrali fabrikası”nın resmi açılışını Eylül ayında gerçekleştirecek. Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 28 bin metrekare alana kurulu yeni fabrikanın, özellikle Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü olması planlanıyor. Systemair HSK’nın Hadımköy’de konumlanan bir önceki üretim tesisinden yaklaşık iki kat daha büyük olan yeni fabrika, hali hazırda tam kapasite olarak üretime başlamış durumda.

Türkiye’nin en büyük iklimlendirme şirketlerinden HSK’nın yüzde 90 hissesini 2012 yılında satın alan dünya iklimlendirme devi Systemair, son iki yıl içinde dünya genelinde gerçekleştirdiği en büyük yatırımı olan bu yeni fabrika ile potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’nin ekonomisi ve istihdamına katkıda bulunmaya kararlı olduğunu ortaya koyuyor.

Ülkemizde fabrika yatırımının yüzde 35’i için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) fon kullanan tek HVAC (ısıtma, soğutma ve iklimlendirme) markası olan Systemair HSK, bu yatırımı ile iç piyasaya ürün tedariği gerçekleştirecek olmakla birlikte daha çok doğu ile batı arasında köprü kurarak ihracata odaklanacak. Bölgesel bir güç olarak Türki Cumhuriyetler ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatını artırmayı hedefleyen Systemair HSK, bu fabrika ile Türkiye’yi özellikle Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlandırıyor. Son 6 yıldır klima santrali alanında en fazla ihracat yapan 3. şirket olmayı başaran Systemair HSK, cirosu içinde yüzde 25 paya sahip olan ihracat oranını hızla artırarak klima santrali pazarındaki ülke liderliğinin sınırlarını genişletmeyi amaçlıyor. Endüstri 4.0’a uyumlu altyapısı ile hedef pazarların ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş ürünler üretme imkanı tanıyan fabrika, Systemair HSK’nın operasyonel verimliliğini ve uluslararası standartlara uygun ürünler üretme kapasitesini de artıracak.

Aile şirketinden globalliğe uzanan başarı öyküsü

İklimlendirme sektörünün duayen isimlerinden Vural Eroğlu’nun 1981 yılında kurduğu ve 2010’lu yıllarda yönetim süreçlerine ikinci nesil olarak Ayça Eroğlu ve Ayşegül Eroğlu’nun dahil olduğu HSK, 2006 senesinden itibaren her yıl ortalama yüzde 30 büyüyen ve 2008 yılından itibaren Türkiye’de klima santralleri sektöründe pazar liderliğine yerleşen bir firma konumundaydı. İnovatif ürünleri ve patentli teknolojilerinin yanı sıra mühendislik alanındaki deneyimi, güçlü know-how’ı ve yüksek ihracat potansiyeli ile öne çıkan HSK, bu sayede Türkiye’de 2000 yılından beri satış ofisleri bulunan dünya iklimlendirme devi Systemair’ın ilgisini çekti. 1974 yılında İsveç’te kurulmuş ve özellikle klima fanları alanında dünya çapında üretim gerçekleştiren Systemair; 60 ülkede faaliyet gösteren, 27 fabrikası ile toplam 330 bin metrekareyi aşkın üretim alanı bulunan, 6 bin kişiye istihdam sağlayan, 750 milyon Euro ciroya ve finansal değerlendirmede en yüksek kredi notuna (AAA) sahip bir firma olarak dikkat çekiyor. 2012 yılında HSK’nın yüzde 90 hissesini satın alan Systemair, bu tarihten itibaren Systemair HSK olarak çok daha güçlü bir organizasyon yapısı ve yüksek hedeflerle yola devam ediyor.

