SwarTea Kurumsal Pazarlama Yöneticiliğine Süheyla İpek atandı

Çalışma hayatına Amerika'nın önde gelen PR firmalarından birinin Türkiye ofisinde stajyer olarak başlayan İpek, mesleki kariyeri boyunca özellikle eğitim ve akabinde bilişim, teknoloji ve medikal alanlarında faaliyet gösteren, yerel ve çok uluslu şirketlerde satış pazarlama yöneticiliği ve danışmanlığı görevlerinde bulundu.

İşletme üzerine aldığı lisans eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünde Pazarlama Yönetimi alanında yüksek lisans yapan İpek, bitirme projesini “Teknoloji Firmalarının Yeni Pazara Girişi” konusunda hazırladı.

SwarTea’ye katılmış olmaktan duyduğu heyecanı dile getiren İpek, yeni görevi ile ilgili olarak, “SwarTea ekibinde yer almaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Bu görevimde, çay otomatı alanında yenilikçi ve inovatif ürünler geliştirmekte olan SwarTea markasının ve ürünlerinin kurumsal alanda bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmayı, SwarTea’nin büyüme potansiyelini yakalamasına katkıda bulunmayı hedefliyorum.” şeklinde açıklama yaptı.

Süheyla İpek kimdir?

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlayan Süheyla İpek, yüksek lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünde Pazarlama Yönetimi alanında yaptı. English Time’da Kurumsal Satış ve Pazarlama Müdürü olarak 10 yıl süresince başarılı bir çok projeye imza atan İpek, ardından Ekin Teknoloji bünyesinde Pazarlama Müdürü olarak çalışmalarını sürdürdü. Ardından yerel ve global bir çok markaya pazarlama danışmanlığı hizmeti sunan Süheyla İpek, Temmuz 20017 itibarıyla Swartea bünyesine katıldı. İpek, pazarlamaturkiye.com yazarı olarak kurumsal iletişim ve pazarlama alanında yazılar yazmaktadır.

Swartea Hakkında

SWARTEA markasıyla AcademyTech grup şirketi bünyesinde bulunan firmamız; 2014 yılında yenilikçi ürünler tasarlamak üzere kurulmuştur.Teknoloji odaklı çay otomatları, tüm organik çay çeşitlerinin demlenmesine uygun olarak üretilmiştir.

Görsel tasarım anlamında İtalyan tasarım firmaları ile çalışılmış, teknoloji altyapısı için ise Intel ve Cisco ile uzun süre Ar-Ge çalışmaları yapılmıştır. Üretilen her üründe gerçek kalite, teknoloji, hijyen ve mutlak müşteri memnuniyetini ön planda tutulmuştur. %100 Türk sermayesi ile üretilen yenilikçi ürünlerimiz Türkiye’de üretilerek yurtdışına da pazarlanmaktadır.

AcademyTech Group bünyesinde yer alan SwarTea Kurumsal Pazarlama Yöneticiliğine Süheyla İpek atandı.Basın Bülteni