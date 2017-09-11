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Suriyelilerin bayram sonrası Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

11 Eylül 2017 Pazartesi 15:14
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Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerden 11 bini, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan dönüş yaptı

Suriyelilerin bayram sonrası Türkiye'ye dönüşleri sürüyor
KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde Fırat Kalkanı Harekatı sonrası güvenli hale gelen bölgelerde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle terör örgütlerinden temizlenen Halep kentine bağlı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Bab ve Cerablus gibi bölgelerde bayramı huzur içinde geçiren Suriyeliler, Türkiye'ye dönmeye devam ediyor.

Esselame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde Suriye plakalı minibüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirilen Suriyeli sığınmacılar, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Suriyeli Hadi el-Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2,5 yıl aradan sora anne ve babasıyla bayramlaşabilmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Savaş nedeniyle kardeşlerinin de Suriye'yi terk ettiğini ve farklı ülkelere yerleştiklerini, bu nedenle bayramda onları göremediğini anlatan Halil, "Ama artık bölge eskisi gibi değil Fırat Kalkanı sonrası daha fazla huzura kavuştu. Bizimle birlikte giden ancak dönmeyecek çok fazla insan oldu. Tanıdığım birçok insan evine, tarlasına kavuştu, şimdi geri dönmeyi düşünmüyorlar." diye konuştu.

Elif Erdibu da 2,5 yıl aradan sonra eşi ve çocuklarıyla ülkesine döndüğünü ancak hiçbir şeyi bıraktıkları gibi bulamadıklarını anlatarak, bu süreçte babasının öldüğünü, cenazesini bile göremediğini ifade etti. Erdibu, kardeşleri, annesi ve kayınvalidesiyle dertleşme fırsatı bulduğunu söyledi.

Ubeyd İsa Muhammed de Türkiye'nin sağladığı destek il ramazan ve kurban bayramlarını ülkesinde yakınlarıyla geçirebildiğine, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası terör örgütlerinden kurtarılan bölgeleri gezdiğine değinerek, "Evlerimiz yıkılmış şekilde. Keşke harekat biraz daha devam etseydi topraklarımızın bir kısmı halen onlarda." değerlendirmesinde bulundu. 

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 15 Ekim Pazar günü saat 17.00'de tamamlanacak.


Anadolu Haber Ajansı
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