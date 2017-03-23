Suriye sınırında köylülerin futbol keyfi

Suriye'de savaş sürerken, huzurun hakim olduğu sınırın Türkiye tarafındaki Kızıltepe'de köyler arası futbol turnuvası organize edildi.

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 21 köyden çiftçi, esnaf ve memur gibi çeşitli mesleğe sahip kişilerden oluşan takımlar için fikstür belirlendi. 11 Mart'ta başlayan müsabakalar 1 Nisan'a kadar devam edecek.

Takımlar sınıra 10 kilometre uzaklıktaki Tosunlu köyünde turnuva için yapılan toprak sahada liderlik için kıyasıya yarışıyor.

Çekişmeli geçen maçlara yoğun ilgi gösteren köylülerin yöresel kıyafetleri ile geldikleri maçlarda yaşadığı heyecan renkli görüntüler oluşturuyor.

- "Bazıları babalarını bazıları da çocuklarını izlemeye geliyor"

Turnuvanın organizatörü Süleyman Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta gençler olmak üzere vatandaşları futbola yönlendirmek için turnuva düzenlediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve çeşitli sponsor destekleri ile organizasyonu hayata geçirdiklerini dile getiren Kılıç, turnuvaya 21 köyden 22'şer kişinin katıldığını belirtti.

Kılıç, vatandaşların turnuvaya gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, futbolcularda yaş sınırının olmadığını vurguladı.

Futbolu seven herkesin turnuvaya katıldığını anlatan Kılıç, "Sporcularımızda yaş haddi yoktur. 47 yaşında olmama rağmen ben de müsabakalara katılıyorum. Bazıları babalarını bazıları da çocuklarını izlemeye geliyor. Sporcularımız köylülerimizdir. Çoğunlukla çiftçiler, tarımla uğraşıyorlar." dedi.

Kılıç, huzur ve güven ortamında maçlarını gönül rahatlığıyla sürdürdüklerini belirterek, Suriye sınırına yakın olmalarına rağmen sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi.

"Ortam güzel, sınır da güvenli" diyen Kılıç, mutlu olduklarını bildirdi.

- "Maçlarımız çok heyecanlı ve güzel geçiyor"

Tosunlu köyü takımının saha sorumlusu İbrahim Kandemir, dostluk ve kardeşliğin pekişmesi adına düzenledikleri turnuvanın güzel geçtiğini belirtti.

Bölgenin sıkıntılarla anılmasını istemediklerini, turnuvayı düzenleme amaçlarının da bu olduğunu vurgulayan Kandemir, gençlerin spora yönelmesinden mutluluk duyduklarını anlattı.

Şemıkka köyü takımının teknik direktörü Nurullah Öncel, maçların güzel bir ortamda geçtiğini söyledi.

Kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür eden Öncel, "Maçlarımız çok heyecanlı ve güzel geçiyor. Bundan memnunuz. Gençlerimiz rahat bir şekilde futbolla meşgul oluyor." ifadelerini kullandı.

Alakuş köyü takımında oynayan ve esnaflık yapan İdris Yusufoğlu, köyler arasında böyle bir etkinliğin yapılmasının faydalı olduğunu kaydetti.

- "Maçlar profesyonel ligleri aratmıyor"

Yusufoğlu, turnuvada profesyonel maçlardaki kuralları birebir uyguladıklarını belirterek, "Terör nedeniyle sıkıntı yaşayan bölge halkı turnuva ile motive oluyor. Maçlar çok çekişmeli geçiyor, profesyonel ligleri aratmıyor. Karakol komutanımız da turnuvaya destek verdi, sağolsun. Çok mutluyuz, inşallah böyle devam edecek." diye konuştu.

Alakuş köyü takımında oynayan biçerdöver operatörü Mehmet Ali Yusuf, maça 7 yaşındaki kızı ile geldiğini, kızının kendisini izleyeceğini kaydetti.

Yusuf, maçları izleyen çocuklarının gol attıklarında sevindiğini aktararak, saat 11.00'den akşam 17.00'ye kadar güzel vakit geçirip, sıkıntıları sporla gidermeye çalıştıklarını anlattı.

- Yöresel kıyafetleriyle maç izliyorlar

İzleyicilerden Selman Kılıç (68), bütün maçları zevkle izlediğini söyledi.

Yamaç köyünden maçları izlemeye gelen Mehmet Ali Karakuş (62) da tüm köylere saha yapılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Nurettin Kılıç (58) de bu maçlar sayesinde güzel dostlukların kazanıldığına dikkati çekti.

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırına yakın bölgede, 21 köyün katılımı ile futbol turnuvası düzenlendi.Anadolu Haber Ajansı