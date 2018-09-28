Sürdürülebilirliğin ilham verici hikayeleri İzmir'de

TÜSİAD'ın iş dünyasında sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak amacıyla her yıl düzenlediği TÜSİAD SÜR Konferansı bugün İzmir'de yapıldı. Konferans bu yıl, Yaşar Holding sponsorluğu, Yaşar Üniversitesi akademik işbirliği, Global Compact Türkiye ve ESİAD işbirliği ile gerçekleştirildi.

Başarılı sürdürülebilirlik uygulamalarını ve bu uygulamaların etkilerini ilham veren sunumlarla paylaşan etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptı. Etkinlikte Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansta, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin temsilcileri hayata geçirdikleri sürdürülebilirlik projelerini, karşılaştıkları zorluklar ve elde ettikleri sonuçlarla birlikte anlatarak katılımcıları sürdürülebilirlik için harekete geçirmeyi amaçladı.

Etkinlik, TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri Metin Akman, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer'in yaptıkları kapanış konuşmaları ve düzenlenen Madalyon Töreni ile sona erdi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD SÜR 2018 Konferansı açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün dinleyeceğimiz hikayeler, sürdürülebilirliği sunumlar, raporlar ve rakamların ötesine taşıyarak elle tutulur, hayata dokunur hale getirecek. Sürdürülebilirlik vizyonu tüm şirket süreçlerine entegre edildiğinde, çalışanlardan müşterilere, tedarikçilerden yerel halka kadar kelebek etkisi ile hayatları nasıl etkilediğini gösterecek. Çünkü sürdürülebilirliğin temelinde insan var ve vereceğimiz mesajlar ne kadar insanı odağına alırsa o kadar anlamlı ve anlaşılır olacak. İş dünyası olarak hali hazırda sahip olduğumuz bilgi, teknoloji, insan kaynağı ve finansal kaynaklar ile hem bugünkü hem de gelecek kuşaklara ‘yaşanabilir bir gelecek' sunabilecek güçteyiz. Bugün vereceğimiz kararlar ile var olan kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirebilir, bilinç, sorumluluk ve verimliliğimizi artırarak, gelecek nesillerin umutlarına ve yaşam standartlarına sahip çıkabiliriz.”



TÜSİAD SÜR 2018 Konferansı katılımcıları sunumlarında şu konuları vurguladı:

Metro Meyve-Sebze Kategori Müdürü Birol Uluşan

Sunum Başlığı: “Tarladan aldım 10 tane eve geldim 5 tane”

“Dünyada 12,1 milyar insana yetecek gıda varken, 7,6 milyarlık nüfusun 2 milyarı açlıkla karşı karşıya. Metro Türkiye olarak biz, Türk mutfağına ve değerlerine sahip çıkma amacıyla çalışıyoruz ve hayata geçirdiğimiz Metro Gıda Hareketi ile kamuoyunda gıda israfı konusunda farkındalık yaratıyoruz. Bu noktada kırsaldaki üretimin önemine inanıyor, değerlerimizin geleceğe taşınması için yerel ve coğrafi işaretli ürünlerin yerinde korunması gerektiğini düşünüyoruz.”

Anadolu Etap Ar-Ge ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Ziraat Mühendisi Gupse Süren

Sunum Başlığı: “Geleceğe dikilen fidanlar: Miço”

“Çiftliklerimizde çalışan misafir işçilerimizin çocukları ‘MİÇO'ların kış döneminde okullara kayıt ve ulaşım gibi sorumluluklarını üstlenerek eğitimlerine devam etmelerini sağlıyoruz. Yaz döneminde ise çiftliklerimizde açtığımız okullarda sanattan spora birçok alanda verdiğimiz eğitimlerle sosyal gelişimlerine destek oluyoruz. Bu projemiz ile 2015 yılından bu yana 655 çocuğun kesintisiz eğitim almasını sağladık.”

TürkTraktör Endüstriyel İlişkiler Lider Uzmanı Abdullah Aslan:

Sunum Başlığı: “Umutla ektik, cesaretle biçiyoruz”

“Sektörümüzde üreten kadın sayısını arttırmak için başladığımız yolculukta, meslek liselerinde okuyan kız öğrencilerine eril iş olarak adlandırılan meslekleri seçme konusunda umut ve cesaret verdik, onlara rol model oluşturduk. Staj ve istihdam sürecinde de yetkinliklerini ve kendilerine olan güvenlerini destekleyerek, umutla ektiğimizi cesaretle biçmeye başladık.”

Pepsico Türkiye Türkiye Tohum, İyi Uygulamalar ve Doğu Avrupa Yeni Çeşit Müdürü Ahmet Bozdoğan

Sunum Başlığı: “Topraktan toprağa”

“Topraktan aldığımız tekrar toprağa vererek hem çiftçilerimizi hem de topraklarımızı koruyoruz. Bu sayede daha az kaynak ve girdi kullanarak daha etkin sonuçlar alınmasına destek oluyoruz. Tarımsal hammaddelerimizi sürdürebilir kaynaklardan tedarik ederek gelecek nesillere daha temiz ve kullanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz”.