SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT TİM ÖZEL ÖDÜLÜ ASD’NİN

Tekstilden teknolojiye pek çok sektörün, ihracat yapan temsilcilerinin merakla ve ilgiyle takip ettiği zirvede, ondan fazla dalda toplam 13 firmaya ödül verildi. Ödül verilen 10 farklı kategorinin dışında tutulan ve özel ödül olarak tanımlanan “Sürdürülebilir İhracat TİM Özel Ödülü”ne ise son yıllarda sürdürdüğü başarılı ihracat çizgisi ve bu ihracat çizgisindeki istikrarı nedeniyle ASD Laminat layık görüldü. Söz konusu “Sürdürülebilir İhracat TİM Özel Ödülü” nü ASD Laminat Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ertan Alpay, Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat Zeybekçi, Maliye Bakanımız Sn. Naci Ağbal, Tim Başkanı Sn. Mehmet Büyükekşi ve Tim Başkan Vekili Sn. Tahsin Öztiryaki’nin elinden aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2005’ten 2015’e kadar tüm arşivindeki ihracat rakamları incelenerek yapılan değerlendirmenin sonucunda verilen “Sürdürülebilir İhracat Tim Özel Ödülü” için tüm Türkiye’den 19 başarılı firma aday gösterildi. Bu güçlü adaylar arasından ihracat performansının büyüklüğü ve sürekliliği dikkate alınarak Sürdürülebilir İhracat 2016 Şampiyonu “ASD Laminat” olarak ilan edildi. ASD Laminat bu anlamlı ve önemli ödüle; bu süreçte (2005-2015 yılları arasında) ihracatını hiç düşürmemesi, krizlere rağmen performans kaybetmemiş olması ve yine tüm bu süreçteki dalgalanmalardan istikrarlı bir şekilde ihracatını arttırarak çıkabilmesi nedenleriyle layık görüldü.



ASD Laminat hakkında;

1955 yılında Alpay Orman Ürünleri ismi ile sektöre adım atan ve 1999 yılında laminat üretimine başlayan ASD Laminat, yatırımlarına ve istikrarlı büyümeye devam eden anlayışı ile dünya çapında önder, güçlü ve güvenilir bir marka olmayı kendine ilke edinmiştir. 16 yıllık üretim geçmişine 61 yıllık sektör tecrübesini sığdıran firma, Düzce’deki 30.000m2 kapalı üretim tesisi ve yıllık 35.000.000 m2 laminat üretim kapasitesi ile Türkiye ve Avrupa’da sektörünün önemli oyuncuları arasında yerini almıştır. Kuruluşundan bu yana devam ettirdiği hızlı büyüme çizgisini son 10 yılda zirveye taşıyan ASD Laminat; bugün 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan, uluslararası arenada ürün çeşitliliği ve kalitesiyle olduğu kadar teknoloji ve yenilikleriyle de adından söz edilen bir firma haline gelmiştir.





