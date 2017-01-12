Süper Loto çekildi

ANKARA (AA) - Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 828 bin 419 lira 79 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 67 kişi 10 bin 171 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 322 kişi 169'ar lira, 3 bilen 89 bin 97 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 677 bin 69 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 934 bin 218 lira 68 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 81 bin 644 lira 33 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto'da büyük ikramiye, bu hafta yedinci kez devretmiş oldu.

Anadolu Haber Ajansı