SÜPER LİG YAYIN İHALESİNİ KAZANAN BELLİ OLDU

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın haklarıyla ilgili yapılan ihaleyi Digiturk aldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Süper Lig ile TFF 1. Lig Medya Hakları İhalesi tamamlandı.

Süper Lig ile TFF 1. Lig'in gelecek sezondan itibaren 5 yıl için yayın haklarını alacak kuruluşun belirlendiği ihaleyi, yıllık 500 milyon dolar+KDV teklifiyle Digiturk aldı.

Digiturk, D paketini alarak, Süper Lig ile TFF 1. Lig'in yurt içi yayınlarıyla birlikte, yurt dışı satışı, radyo, özet, bant ve mobil haklarının da tek sahibi olmayı başardı.

İhale toplantısında, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Hüsnü Güreli, yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de hazır bulundu.

Yayın ihalesinin sonucunu açıklayan TFF Başkanı Demirören, Digiturk'ün 5 sezon için Türk futboluna yaklaşık 3 milyar dolarlık bir destek sağlayacağını vurgulayarak, kendilerine teşekkür etti.

Anadolu Haber Ajansı