SUNNY ZUCHEX 2018 FUARINDA….

Sunny, Türkiye de elektronik üretiminde en büyük üç yerli firmadan biri oldu. Zücaciye sektörü Zuchex 2018 fuarında buluştu. Türkiye de Pazar büyüklüğü 10 milyar doları aşan sektör üreticileri Tüyap da düzenlenen fuardan büyük iş bağlantıları bekliyor.

Şeref Özata yazdı…



Türkiye ekonomisi son iki aydır döviz kurundaki yaşanan haraketlilikten dolayı kararsız. Hükümetin aldığı kararlar ve Merkez Bankasının aldığı faiz yükseltmelerine rağmen bir türlü istikrar sağlanamaması , ve piyasada vurguncuların başlattığı zam furyası toplumun her kesimini rahatsız ediyor. Maliye ve Hazine bakanlığının açıkladığı önlemler, 100 günlük plan ve Merkez Bankasını faiz artırmak kararlarının alındığı bir tarihe denk gelen ortamda düzenlenen Zuchex 2018 fuarında sektör temsilcileri büyük iş bağlantıları bekliyor. BU yıl 29. Kez kapılarını açan katılımcı ve ziyaretçileri ağırlamaya başlayan Zuchex fuarına katılım oldukça iyi. Sektör temsilcileri 2018 yılında 4.5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı ümit ediyor.

Her yıl olduğu gibi; bu yılda sektörün önemli oyuncularından biri olan Atmaca Elektronik Sunny markasıyla fuarda yerini aldı. Atmaca Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, ülke ekonomisine döviz kazandırmak için ihracat hamlesi başlattıklarını söyledi. Sunny markasıyla başta Televizyon, küçük ev aletleri, mutfak araç gereçleri ve en son olarak da kahve işinde yeni bir marka oluşturan Sunny, Fuarda yeni nesil televizyonları, yeni kahve markasını ön plana çıkarıyor. Sunny Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, “Ülke olarak top yekûn milli bir mücadele başlatmalıyız. Yerli üretimi artıracak projelerin desteklenmesi halinde Türkiye’nin başta cep telefonu olmak üzere bir çok alanda dışarıya ihtiyaç duymadan aynı kalitede üretim yapan teknolojik altyapısı ve araç gereç ve insan gücüne sahip çok sayıda firmanın üretim yaptığına dikkat çekti.

Sunny, Türk elektronik eşya üretiminde yerli üç büyük firma arasında yer alıyor. 50 nin üzerinde ülkeye kendi markasıyla ihracat yapan Sunny, dünyanın birçok bölgesinde düzenlenen fuarlara da iştirak ediyor. Sunny bu yıl fuarda, 4K UHD televizyon serisinin yeni nesil üretimlerini tanıtıyor.

Öte yandan 13-16 Eyül tarihleri arasında kapılarını açan Zuchex fuarına bu yıl yurt içi ve yurt dışından 550 firma katılıyor. Fuarda, sofra ve mutfak eşyalarından, elektrikli ev aletlerine, çelik mutfak eşyalarından dekoratif mobilya ve ev aksesuarlarına, ev tekstilinden cam, porselen ve seramiğe, plastik ev gereçlerinden aydınlatma ve banyo mutfak aksesuarlarına kadar binlerce tasarım sergileyecek. Fuara bu yıl 100 ülkeden 30 bin ziyaretçe bekleniyor.

16 Eylül e kadar sürecek olan fuarda, Karaca, Emsan, Sunny Simbo gibi sektörde lider firmalar katılıyor.

