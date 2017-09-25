Subaru Levorg Türki̇ye’de satışa çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Subaru’nun Sport Tourer modeli Levorg, yenilenmiş tasarımıyla ekim ayından itibaren 169 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.

Subaru açıklamasına göre, Levorg, yenilenmiş tasarımı, geliştirilen donanım seviyesi, geliştirilmiş izolasyonu ve düşürülen yakıt tüketimiyle ekim ayından itibaren Subaru "showroom"larında yerini alacak.

Subaru WRX’in sportif sürüş zevkini Legacy’nin kullanışlılığı ve geniş iç mekan konforuyla harmanlayan 1.6 litrelik direkt enjeksiyonlu 170 HP güç ve 250 Nm tork üreten Turbo Boxer motora ve Simetrik Sürekli Dört Çeker sistemine sahip Sport Tourer Levorg, kapsamlı makyaj operasyonunun ardından Ekim ayında satışa sunulacak. Tasarımından altyapısına kadar çok kapsamlı değişiklikler yapılan Subaru Levorg GT-S Plus’ın fiyatı 169 bin 900 TL’den başlıyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Subaru Levorg GT-S Plus’ın tasarımında markanın karakteristik çizgisi korunurken yapısal değişimler yapıldı. Yeni ön tampon, yeni radyatör ızgarası, C şeklinde LED farlar ve gündüz farı, LED sis lambaları ve yeni alüminyum alaşım jantlara kavuşan Subaru Levorg’un iç bölümünde de yeni kabin dekorasyonu ve piano black kaplamalar kullanılıyor.

Güvenlik konusunda "otomobil pazarındaki en iyi araçlardan biri" olan Levorg GT-S Plus, makyaj operasyonu ile beraber karanlık yollarda görüş açısını artırıp kör noktaları azaltan “Adaptif LED farlar” (SRH), şehir içi özellikle eğimli yollarda ve trafikte kullanımda sürüş konforunu arttıran "Auto Hold", “ön görüş kamerası”, arka cam içine yerleşimli kamerası sayesinde geri görüşü sağlayan “akıllı dikiz aynası” gibi donanımları yeni sunmaya başladı. Subaru’nun Çarpışma Önleyici Fren Sistemi EyeSight da standart olarak sunulmaya devam ediyor.

- Net sürüş tepkileri alınmaya başlandı

Sürüş keyfini destekleyen dokunuşlar Subaru Levorg GT-S Plus’ın pek çok noktasında kendini gösteriyor. Yan camları kalınlaştırılan Subaru Levorg GT-S Plus’ın araç iç izolasyonu artırıldı. Daha iyi yol tutuş ve stabilite için süspansiyon sisteminde geliştirmeler yapılırken, araç içi titreşim azaltıldı. Yenilenen direksiyon kutusunun katkısıyla çok daha net sürüş tepkileri alınmaya başlandı.

Fonksiyonellik alanında da geliştirilen Subaru Levorg GT-S Plus’ın arka koltukları 4:2:4 oranında katlanabiliyor. Bu sayede arka koltuklarda iki yolcu seyahat ederken, kayak takımı ya da uzun cisimler aracın içine rahatlıkla yerleştirilebiliyor. Kokpitin en üstünde yer alan 5.9 inçlik yeni “Multi Function Display” adındaki çok işlevli yüksek çözünürlüklü ekrandan ise yeni Levorg ile ilgili çok sayıda bilgi takip edilebiliyor. Yeni Levorg’un yeni renk seçenekleri arası eklenen “Fırtına Grisi” ise “Buz Mavi”nin yerini aldı.

Motor özellikleri geliştirilen Subaru Levorg GT-S Plus’ın yakıt tüketiminde 2.0 lt/100 km’ye varan iyileştirmeler sunuluyor ve Euro 6c emisyon normlarını şimdiden karşılıyor.

Anadolu Haber Ajansı