Şua İnşaat'tan hemen tapu hemen teslim

İnşaat sektöründe 27 yıldır başta İstanbul olmak üzere kentlerin mimarisine estetik ve yaşama değer katan projeler üreten Şua İnşaat, son yıllarda Türkiye ve dünyadaki gayrimenkul yatırımcılarının gözdesi olan Kadıköy Fikirtepe’nin en merkezi lokasyonunda konumlanan ve tapuları hazır hemen teslim projesi Elite Concept ile öne çıkıyor. 24 katlı 3 blokta 1+1’den 4+1’e kadar çeşitli büyüklük ve özellikte 785 konut, 26 ticari ünite ve sosyal yaşam alanlarından oluşan Elite Concept, eğlence, kültür, alışveriş, yatırım ve hayatın tam merkezindeki konumu ve İstanbul’un dört bir yanına hakim manzarasıyla elit bir yaşam konseptinin yanı sıra kısa vadede yüksek kazanç vadediyor.

İstanbul’un en yüksek prim vadeden lokasyonu

Kara, deniz, hava yolu ve raylı sistem gibi pek çok farklı ulaşım alternatifinin kesişim noktasında yer alan Elite Concept; düzenli ve yenilikçi şehircilik anlayışı ile Anadolu yakasının merkezi lokasyonları arasında öne çıkan Kadıköy Fikirtepe’de bulunuyor. Kentsel dönüşüm başladıktan sonra 4 yılda konut fiyatlarının yüzde 188 arttığı Fikirtepe’nin, projeler tamamlandığında fiyatların daha da artması sonucu İstanbul’un en çok prim yapacak lokasyonu olması bekleniyor. E-5 karayoluna 1 dakika mesafede, metro ve metrobüsün yanı başında yer alan Elite Concept yaklaşık olarak; Bağdat Caddesi’ne 6 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 5 dakika, Avrasya Tüneli’ne ve Harem Arabalı Vapur İskelesi’ne 8 dakika, Kadıköy vapur iskelesine, Moda sahiline ve Kalamış Marina’ya 10 dakika ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 20 dakika mesafede konumlanıyor. Birçok eğitim kurumu, hastane ve alışveriş merkezine sadece birkaç dakikalık mesafede bulunuyor.

Bölgenin kendi içinde açık teras bahçeleri olan tek projesi

Yüzde 75’i sosyal donatı ve peyzaj alanlarına ayrılan Elite Concept’in sosyal tesisleri içinde; kapalı havuz, sauna, buhar odası, fitness center, cafe, süs havuzları, koşu ve yürüyüş parkurları, çarşı otoparkı ve kapalı otopark yer alıyor. Ayrıca bölgenin kendi içerisinde açık teras bahçeleri bulunan tek projesi olma özelliğini taşıyor. Blok zeminlerinde yer alan çarşı caddedeki mağazalar ise giyimden gıdaya, eczaneden markete, banka şubelerinden ATM’lere kadar tüm önemli ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlanacak.

Dünyanın en yüksek kulesinde kullanılan özel camlar

Elite Concept, bir yanda adalar, deniz ve tarihi yarımadanın göz alıcı siluetini diğer yanda Çamlıca’yı gören İstanbul’un dört bir yanına hakim manzarasıyla dikkat çekiyor. Yüzde 90 cam panoramik cephe mimarisi ile bu manzarayı kesintisiz olarak izleyebilmeyi mümkün kılan projede, dünyanın en yüksek kulesi olmaya hazırlanan Cidde’deki Jeddah Tower gibi prestijli projelerde kullanılan Amerikan menşeli Guardian markasının reflekte camları tercih edildi. Güneşe karşı yüksek performanslı koruma imkanı tanıyan bu özel camlar, daire içlerinde ısı ve morötesi ışık artışına neden olabilecek güneş enerjisini en aza indirirken, maksimum aydınlık sağlıyor. Daire içlerinin dışarıdan görünmesini önleyen camlar sayesinde perde kullanmadan günün her saatinde manzaranın keyfini çıkarmak mümkün.

Daireleri çepeçevre saran balkonlar

Dairelerin etrafını çepeçevre saran balkonları sayesinde her odadan balkona çıkış imkanı bulunan Elite Concept, yüksek katlı projelerde eşine az rastlanır şekilde açılabilen camlarıyla farklılaşıyor. Bu sayede sakinlerine manzarayı kusursuz bir şekilde izleme, hava alma ve pencere temizliğinin daireler tarafından kolaylıkla yapılabilmesi imkanını tanıyor.

Doğayla dost akıllı ev konsepti

Akıllı telefon ya da tabletlerle internet bağlantısı üzerinden kontrolü sağlanabilen akıllı ev konsepti ile hayatı kolaylaştıran Elite Concept, doğaya dost sürdürülebilir bir yaklaşımla planlandı. Projedeki tüm peyzaj alanlarının sulaması ve klozet rezervuarlarında kullanılacak su ihtiyacı; banyo, mutfak ve lavabolarda kullanılan sular ve yağmur sularının arıtılmasıyla elde edilen gri su arıtma sistemi ile gerçekleştiriliyor. Ayrıca ortak alanların aydınlatma ve sıcak su ihtiyacı için de güneş panelleri sayesinde güneş enerjisinden yararlanılıyor. Bu uygulamalarla elde edilecek tasarrufla, işletme maliyetlerinin minimuma düşürülmesi ve aidatların azaltılması hedefleniyor.

Özel tasarım sistemler

Elite Concept’in mobilya, dolap, kapı, granit ve pencere sistemleri gibi pek çok detayı Şua Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Elite Design bünyesinde projeye özel olarak tasarlanıp üretildi. Yüksek kaliteye sahip özgün tasarımlarla donatılmış projede, standartlar kapsamında yeterli olan C-35 yerine deprem dayanımı daha yüksek olan C-45 beton kullanıldı.