Stres seviyesi yüzde 62 düşüyor, üretkenlik yüzde 88 artıyor

45 yılı aşkın bir süredir her seviyeden kullanıcının faydalandığı fitness çözümleri yaratan global fitness lideri Life Fitness’ın insanları aktif tutma misyonuyla “InMovement” hareketine bağlı olarak gerçekleştirdiği araştırma sonuçları, şirket içerisinde fitness salonu bulunmasının çalışanların üretkenliğini artırmak, sağlık harcamalarını ve işe devamsızlık oranlarını azaltmak gibi birçok fayda sağladığını gösteriyor. Bu sonuçlar doğrultusunda pek çok global markanın çalışanları için bu yatırımı yapmaya başladığı ve ülkemizde de bu trendin faydalarını gözlemleyerek uygulamaya başlayan şirketlerin sayısının giderek arttığı görülüyor.



Çalışanların yüzde 76’sı kendini daha iyi hissediyor

Araştırmaya göre şirketlerde fitness salonunun açılmasıyla birlikte egzersiz yapmanın çalışanların stres seviyesini yüzde 62 düşürdüğü, bireyin kendini yüzde 76 daha iyi hissettiği ve davranışlardaki olumlu hareketlerin yüzde 90 arttığı tüm bunlara bağlı olarak da üretkenliğin yüzde 88 ve iş tatmininin de yüzde 69 arttığı gözlemleniyor. Aynı zamanda fiziksel olarak sağlıklı gün sayısının yüzde 73 arttığı, vücut ağrılarının ise yüzde 69 azaldığı görülüyor.



InMovement’ın hareket etme bilincini artırmak üzerine üniversitelerde, ilkokullarda ya da çeşitli kurum ve kuruluşlarda araştırmalar yaptığını belirten Life Fitness Türkiye - EKS Dış Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özdeş, “Hareket etme üzerine inşa edilen insan bedeni günümüz çalışma şartları nedeniyle uzun süreli oturma eylemine maruz kalıyor. Bu durum bireye fiziksel, zihinsel ve duygusal açıdan zarar verirken aynı zamanda iş verimliliğini de düşürüyor.



İş yerlerinde yapılabilecek basit hareketler ise çalışma şeklinin değişimi açısından büyük önem taşıyor. Hareket etmeye elverişli, yeniden tasarlanmış bir işyerinin çalışanların sağlığını iyileştirebildiği gibi çalışma hayatının şartlarını da değiştirebiliyor.



Life Fitness, biyomekanik ve hareketin vücut üzerinde etkilerini çok iyi bilen güçlü bir geçmişten faydalanarak geliştirdiği “InMovement” hareketini ve bu harekete bağlı olarak tasarlanan InMovement ailesini oluşturdu. Hareket etmek ve hareketin içinde yer almak konusu Life Fitness için çok önemli. Bu yüzden de günlük hayatın içindeki tüm alanlarda insanları yönlendirmek için hem araştırmalarımızı yapıyor hem de buna uygun ekipmanlar üretmeye devam ediyoruz” dedi.

