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STRATEJİK ÜRÜNE 5 MİLYON DESTEK

29 Kasım 2017 Çarşamba 15:41
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KOSGEB, yurtdışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üreteceklere 5 milyon liraya kadar destek verecek. Programa başvuracak projelere, işletme başına 5 milyon liraya kadar yüzde 70'i geri ödemesiz, yüzde 30’ü geri ödemeli olmak üzere yüzde 100 destek sağlanacak.

STRATEJİK ÜRÜNE 5 MİLYON DESTEK
 Cari açığı azaltmak Türkiye’nin ekonomik performansına katkı sağlayacak önemli hedeflerden biridir. Cari işlemler dengesi incelendiğinde ise karşımıza ithalat sorunu çıkmaktadır. Kullanılan girdilerin yurtiçindeki üretici firmalardan tedarik edilerek karşılanması, yaratılan katma değerin ülke içinde kalmasını sağlayacağı gibi, işletmelerimizin rekabet güçlerinin artırılmasına da katkıda bulunacak. Girdilerin yurtdışından tedarik edilerek üretim yapılması durumunda ise elde edilecek katma değer yurtdışına çıkacak. Bu durum, dış ticaret ve dolayısıyla cari işlemler dengesine olumsuz yansıyacağı gibi, üretici firmaların rekabet gücünü zayıflatacaktır.

Bu bağlamda ülkemizin 2023 vizyonunda yer alan “dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak” hedefine ulaşmak için ithalat sorununun çözülmesi önemli bir yer tutuyor. Bu çerçevede cari açık problemini azaltmaya katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi yoluyla; ithalat miktarı yüksek stratejik ürünlerin yerli üretiminin teşvik edilmesi, ülke ekonomisine katma değer sağlanması, imalat sanayinde yerli girdi oranının arttırılması ve yerli imalat sanayinin gelişmesini desteklemek amacıyla “Stratejik Ürün Destek Programı” hazırlandı. Stratejik Ürün Destek Programı Lansmanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkur’un katılımlarıyla Ankara’da yapıldı.

Cari açığa “yerli ve milli” önlemler
Stratejik Ürün Destek Programının amacı işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir. Bu kapsamda yerlileşme konusundaki otomotiv, savunma, havacılık, enerji, telekomünikasyon gibi kilit sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin desteklenmesi planlanıyor.

Desteler sayesinde KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması kolaylaşacak. KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yetenekleri geliştirilecek. İthal bağımlılığı yüksek olan malların yerli üretiminin desteklenmesi ile ithalatın ve cari açığın azaltılması hedefleniyor.Öte yandan yurtiçi üretimde yerli ürün kullanımı sağlanarak yerli imalat sanayinin altyapısının geliştirilmiş olacak. KOBİ’lerde nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve istihdamın artırılması sağlanacak. Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlar desteklenecek.

Yüzde 70 geri ödemesiz
Cari açığı azaltmaya katkıda bulunacak ürünler KOSGEB başkanlığı tarafından belirlenerek, bu ürünlerin üretilmesi ve ticarileşmesini sağlayabilecek işletmeler bu destekten faydalanabilecek. Sağlanacak destekler, makine-teçhizat, yazılım giderleri, personel gideri, bilgi transferi, Test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği ve Hizmet alımı destekleri şeklinde olacak.

Destek oranları % 70 geri ödemesiz, % 30 geri ödemeli oranı uygulanarak
destek kapsamında alınacak makine teçhizatın yerli üretim olması önemli olup, yatırımın gerçekleşmesi için alınacak makine-teçhizat ve yazılım giderleri yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 ilave edilecek. İşletmeler desteklenmesi ön görülen tutarın %25’i kadar erken ödeme alabilecekler. Destek kapsamında istenen teminat mektubu giderleri de %100 oranında desteklenecek.

Üst limit 5 milyon
Program kapsamında proje başvuruları dönemsel olarak alınacak. Proje süresi en çok 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilecek. Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5.000.000 TL olarak belirlendi.

Başkanlık; kalkınma planları, hükümet programları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilecek.


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