Stevie’den GSK Türkiye’ye 14 ödül

GSK Türkiye, “her anında iyilik sağlık” vizyonuyla gerçekleştirdiği projeleriyle, dünyanın en prestijli iş ödülleri programlarından Stevie’de ödülleri topladı. 4 Altın, 3 Gümüş, 7 Bronz ödül kazanan GSK Türkiye, sağlık iletişiminde bir rekora imza attı

Türkiye’de aşı, ilaç ve tüketici sağlığı alanlarında faaliyet gösteren GSK Türkiye, bu yıl 15’incisi düzenlenen, dünyanın en prestijli iş ödülleri programlarından Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 14 ödül birden aldı. 74 ülkeden 3 bin 900’ü aşkın adayın yarıştığı ve 12 ayrı jüride 270 üst düzey yöneticinin görev aldığı Stevie Ödülleri’nde GSK projeleri dört altın Stevie’ye layık görüldü.

Firmanın Sağlık İletişimi Kategorisinde KOAH Farkındalık Kampanyası “Dede, Sesin Neden Bu Kadar Korkunç” ile Hastalık Eğitimi ve Farkındalığı alanında Yılın Pazarlama Kampanyası, HIV/AIDS Farkındalık Kampanyası “Dokun/Kendin için 1 Ara’lık” ile Yılın Halkla İlişkiler Kampanyası, Antibiyotik Direnci Farkındalık Kampanyası “Duyarlıyım” ile Hizmetler alanında Yılın Pazarlama Kampanyası olarak Altın Stevie’ye layık görüldü. GSK’ya bir diğer Altın Stevie Ödülü’nü ise Sağlıklı Gençlik Hareketi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyası getirdi. Sağlıklı Gençlik Hareketi “Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyası” seçildi. Proje aynı zamanda Kurumsal İletişim alanında da Yılın Halkla İlişkiler Kampanyası olarak Gümüş Ödül aldı.

GSK; “Bi’şeyim mi Var Benim, Bipolar mıyım Neyim?” çalışmasıyla Yılın Markalı İçerik Kampanyası, Grip Aşısı Sanal Gerçeklik Oyunu ile de Gümüş Stevie kazandı.

GSK’nın 7 projesi ise Bronz Stevie ödülüne layık görüldü.Prostat hastalığı farkındalık kampanyası “En Güzel His” Sağlık İletişimi/Hastalık Eğitimi ve farkındalığı kategorisinde Yılın Pazarlama Kampanyası olarak Bronz Stevie’yle ödüllendirilirken, kampanya Yılın En Küçük Bütçeli Pazarlama Kampanyası olarak bir Bronz Stevie daha aldı. Firmanın diğer Bronz Stevie’ya hak kazanan projeleri ise şöyle: “Bi’şeyim mi Var Benim, Bipolar mıyım Neyim?” Yılın Yeniden Markalandırma / Marka Yenileme Kampanyası - “Dokun/Kendin için 1 Ara’lık” dahilinde TedXBahcesehirUniversitySalon’da gerçekleşen etkinlik ile En İyi Halkla İlişkiler Etkinliği- Halk ve Sağlık Profesyonelleri için İçerik Platformu GSK Sağlık Web Sitesi, Yılın En İyi Ürün/Servisi - “Duyarlıyım” Antibiyotik Direnci Farkındalık Kampanyası, Yılın Markalı İçerik Kampanyası - “Derideki Hisler Derindeki İzler” projesiyle Sağlık İletişimi kapsamında Reçeteleme alanında Yılın Pazarlama Kampanyası.

“Başarımızın ana kaynağı, paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü iletişime olan inancımız.”

Stevie Ödülleri’nde bir rekora imza attıklarını belirten GSK Türkiye Genel Müdürü Selim Giray, bu başarının arkasında GSK’nın paydaşlarla kurulan güçlü iletişime inancının ve sosyal sorumlululuk anlayışının yer aldığını söyledi. Bir sağlık şirketi olarak toplumu sağlık alanında bilgilendirme, hastalıklar konusunda farkındalık yaratma, önyargıları kırma ve diyalogu destekleme yolunda yürüttükleri iletişim kampanyalarının başarılı geri dönüşlerini gördüklerini kaydeden Giray, şunları söyledi: “GSK Türkiye, 59 yıldan bu yana yenilikçi ve koruyucu ürün ve hizmetleriyle insanların daha sağlıklı, daha iyi, daha uzun yaşamlar sürmelerini amaçlıyor. Aşı, ilaç ve tüketici sağlığı alanında faaliyet gösterirken ‘Her anında iyilik, sağlık’ vizyonumuz çerçevesinde sadece sağlık çözümlerimizle değil, kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle de daha sağlıklı bir Türkiye için çalışıyoruz. Hastalık konusundaki farkındalık ve eğitim odaklı 4 ödül kategorisinde, dereceye giren tek firma olduk. Bu da bizim toplumda farkındalık yaratmayı işimizin bir parçası olarak gördüğümüzün güzel bir ifadesi ve ödülü oldu” dedi.

Geçen yıl Stevie’den 6 ödül alan GSK, Felis Ödülleri’nde de Sağlık İletişimi alanında ödüle layık görüldü. GSK, Sağlık ve İyi Yaşam kategorisinde Campaign Türkiye Agency & Brand of the Year Ödülü kazandı.