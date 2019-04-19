StartUP yarışması başvuruları için son hafta!

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması için www.mbtstartup.com üzerinden yapılacak başvurularda son haftaya girildi. Yarışmaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 26 Nisan 2019.

Yarışmada “Teknoloji”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” olmak üzere 3 kategoride en iyi 3 startup’a 50’şer bin TL ile toplamda 150 bin TL’lik büyük ödül verilecek. “Jüri Özel Ödülü”, yaptığı işle toplumda kadınların güçlenmesine destek olan bir startup’a verilecek .

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında ilk 10’a kalan tüm projelere “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Almanya ziyareti hediye edilecek.

Mercedes-Benz Türk StartUP 2019 yarışması, önceki yıllardan farklı olarak etki alanını genişleterek Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden bir veya bir kaçına katkıda bulunan projeleri davet ediyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunmasının yanı sıra topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan, fikir aşamasını geçmiş, iş planını oluşturmuş, prototip planını hazırlamış startup’ların başvuruları bekleniyor.

En iyi 3 startup’a toplam 150 bin TL para ödülü verilecek

Bu yıl “Teknoloji”, “Sosyal Fayda” ödüllerine “Jüri Özel Ödülü: Kadınların Güçlenmesine Destek” kategorisi eklendi. 2019 yılında en iyi 3 startup’a toplam 150 bin TL ödül verilecek.

2019 Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında kriterleri sağlayan ve en yüksek oyu alan ilk 10 startup’ı “StartUP Boost” adı verilen 3 günlük özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati bekliyor.

Süer Sülün: “Yarışmamıza olan ilgi her geçen yıl artıyor, etki alanımızı genişletiyoruz”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün “-Türkiye’nin genç nüfusunun girişimcilik alanlarında potansiyelini oldukça yüksek. Bu da bizlerin geleceğe daha da umutla bakmamıza sebep oldu. - Diğer taraftan bu genç girişimcilerin en temel ihtiyaçları arasında, finansal destek ve güçlü markalarla iş birliği yapabilmek var. Biz de bu yarışma sayesinde bu alana destek verebilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yarışmamıza olan ilgi ise her geçen yıl artıyor, biz de etki alanımızı genişletiyoruz. ‘Küresel Hedefler Hepimizin Sorumluluğu’ diyoruz. Dünya liderleri 17 küresel hedef üzerinde uzlaştı. Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk olarak biz de sorumluluk alıyoruz ve etkiyi büyütme vizyonuyla, bu yıl 17 küresel hedeften bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startuplar’ı yarışmamıza davet ediyoruz.” dedi.

Kadınların güçlenmesine destek

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının bu yılki 3 büyük ödülünden biri, yaptığı işle kadınların güçlenmesine destek olan bir startup’a verilecek. İş kolu veya alanı ne olursa olsun, kriterleri sağlayan ve yaptığı işin sonuçlarında kadınların istihdamını hedefleyen, yetkinliklerini artıran ya da güçlenmesini destekleyen bir startup, 50 bin TL’lik jüri özel ödülünün sahibi olacak.

Mercedes-Benz Türk StartUP’ın bu yılki jüri üyeleri yine kendi alanlarında birbirinden değerli isimlerden oluşuyor. Jüride sivil toplum kuruluşları, startup hub temsilcilerinin yanı sıra özel sektör, girişimcilik dünyası, medyadan uzman isimler ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ile yöneticileri yer alıyor.