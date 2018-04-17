Startup Turkey Challenge 2018 kazananları belli oldu!

Dünya genelinde 500 katılımcı, 150'den fazla yatırımcı ve 100'ü aşkın girişimcinin katılımı ile İstanbul'da gerçekleştirilen 10. Startup Turkey Konferansı'nda ‘Startup Turkey Challenge 2018'de finale kalan 37 girişim arasından kazanan 3 girişim belli oldu. Üçüncülük ödülünü Amerika'dan Vivoo alırken, ikincilik ödülünü Tanzanya'dan Somaapp, birinci ise Ürdün'den Smart Data Logger oldu.



Türkiye'nin önde gelen hızlandırıcı programı ve erken aşama yatırımcısı Etohum tarafından bu sene onuncusu düzenlenen Startup Turkey etkinliğinde; Wamda Group Başkanı Fadi Ghandour, Yazar Alex Salkever, risk sermayesi şirketi 1776 Kurucusu Evan Burfield, Out of Box Unit'ten Yousef Hamidaddin ve Startup Rising yazarı Christopher Schroeder'den oluşan jüri önünde yarı finale kalan 9 girişimci sunumlarını yaptı. Girişimciler, sunumların ardından jürinin girişimleri ile ilgili sorularını da yanıtladı. Endonezya, Estonya, Hindistan, Ürdün, Tanzanya, Sri Lanka, Amerika ve Mısır'dan yarı finale kalan 9 girişimin sunumun tamamlanması ardından değerlendirmede bulunan jüri Smart Data Jogger - Ürdün, Somaapp - Tanzanya ve Vivoo - Amerika girişimlerini en iyi girişimler olacak seçti.



Üçüncülük ödülünü kazanan Startup Turkey'e Amerika'dan katılan Vivoo, kişinin kendisine dair genel sağlık parametrelerini takip edebileceği ve kişiselleştirilmiş tavsiyelerle yaşam kalitesini arttırmasına yarayan bir uygulama hizmet veriyor.



İkincilik ödülünü kazanan bir burs eşleştirme uygulaması olan Somaapp ise Startup Turkey Demo Day'e Tanzanya'dan katıldı.

Birincilik ödülünü ise soğuk zincir için çözüm oluşturan IOT girişimi Smart Data Jogger Ürdün'den katılarak aldı.



Startup Turkey Challenge 2018 ile ilgili açıklamada bulunan Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir şunları söyledi: “Bu yıl onuncusunu gerçekleştirdiğimiz Startup Turkey 2018'de yine dünyanın farklı yerlerinden girişimcileri ağırladık. Türkiye'yi girişimcilik merkezi yapma yolunda attığımız adımlar her geçen gün devam edecek. Değerli jüri üylerimiz ve ITÜ Arı Teknokent Ana Sponsorluğu ile gerçekleştirdiğimiz Startup Turkey Challenge 2018'in kazanını olan üç girişimin yanında diğer tüm girişimleri de tebrik ediyoruz” dedi.