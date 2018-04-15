STARTUP NATİONS TEMSİLCİLERİ İSTANBUL'DA BULUŞTU

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistemi paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi (Global Entrepreneurship Congress - GEC), 16 Nisan Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifiyle, protokol açılış töreni ile başlayacak. GEC himayesinde, 30 ülkeden bakan ve üst seviye kamu temsilcisinin konuk olduğu Startup Nations Ministerial senelik buluşması da İstanbul’da düzenlendi.



Dünya Bankası desteği ve Kalkınma Bakanlığı ev sahipliğinde Hilton Bomonti Hotel & Conference Center, Istanbul’da gerçekleştirilen Startup Nations Ministerial senelik buluşmasında, ülkelerinde girişimciliğe odaklanan hükümet yetkilileri, global ölçekte girişimcilik ekosisteminde yol haritalarının belirlenmesi için görüş alışverişinde bulundu. Startup Nations, ülkelerdeki girişimcilik ekosistemlerini güçlendirmek adına daha etkili bir yaklaşım oluşturmanın yollarını arayan bir girişimcilik politikaları oluşturucular ağı olarak tanımlanıyor. Startup Nations ağı, ekonomideki yeni ve genç firmaların büyümesini hızlandırmak için farklı mevzuatsal değişiklikler ve diğer politika fikirlerini araştırmaya odaklanan kamu sektörü programlarının liderlerinden oluşmaktadır.

Ministerial buluşması GEN Başkanı Jonathan Ortmans, Dünya Bankası Finans, Rekabet ve Inovasyon Dairesi Direktörü Ceyla Pazarbaşıoğlu ve Sayın Kakınma Bakanı Lütfi Elvan’ın hoş geldiniz konuşmalarıyla başladı. Program, öğle yemeği sırasında GEC18IST Platform Başkanı Sayın Ali Sabancı ve Sayın Lütfi Elvan’ın açılış konuşmalarıyla devam etti.



GEN önderliğinde girişimcilik ile ilgili tüm kamu politikaları çalışmaları "Startup Nations" programı altında toplanmaktadır. Startup Nations programı için senede iki buluşma gerçekleştirilmektedir. Programın gündemi, gönüllü bakanlardan oluşan uluslararası bir İcra Komitesi tarafından belirlenmektedir. GEN Global ekibi büyük buluşmalarda resmi toplantılarının yönetimi ve tartışma moderasyonu için Dünya Bankası’ndan destek almaktadır.



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: Global Girişimcilik Kongresi kapsamında düzenlenen Startup Nations Ministerial’a ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk. Girişimcilerimizi cesaretlendirmek için yaptığımız bu toplantılardan dolayı büyük memnuniyet duydum. Bölgemizin lider girişimcilik ülkesi Türkiye adına genç insanlarımızın yeni girişimlerde bulunmasına, özellikle teknoloji alanındaki işlerini her zaman destekliyoruz.



GEC18IST Platform Başkanı Sayın Ali Sabancı: Bir girişimci olarak girişimciliğin teşvik edilmesinde emeği geçen tüm liderlere teşekkür etmek istiyorum. Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü katılımı ve özel ilgisi için. Şimdi harekete geçme zamanıdır. Global bir startup devrimi var. Ve birlikte dünyayı değiştirmek için gücümüz var. Hepimiz; politikacılar, ekosistem liderleri, girişimciler ve yatırımcılar dünyanın farklı bölgelerinde bu önemli hedefiçin çalışıyoruz. Girişimciliğin ekonomik gelişme ve sosyal ilerlemenin en önemli aracı olduğunu biliyoruz, bu yüzden hep birlikte buradayız. Startup Nations Bakanlar toplantısı ve Global Girişimcilik Kongresinin büyüsü, ülkelerimizde ve sınırlar ötesi işbirlikçi eylemlere adanmışlıktır. Startup Nations Ministerial Bakanlar toplantısı , hızlı eylem ve uzun vadeli gündem belirlenmesi için bir yol haritası olarak göstereceği ilham verici sonuçları bekliyoruz. Girişimci kültür umuda dayanır. Bugün hem daha parlak hem de gelecek vadeden bir yarın için çalışmalıyız.”



GEN Başkanı Jonathan Ortmans: Hükümetlerin mevcut KOBİlere sundukları desteklerin öneminin yanı sıra, yeni şirketlerin kurulma, büyüme ve çıkış yapmalarını kolaylaştırabilmeleri için farklı bir bakış açışı ve stratejiye sahip olmaları gerekmektedir. İnovasyon yapıcılar endüstrileri tamamen dönüştürürken politika yapıcılar ve yenilik geliştiriciler arasında iletişim ve işbirliğinin yapılandırılması çok önemlidir.

Startup Nations Bakanlar Kurulu bu diyaloğun geliştirilmesi için bakanlar ile politika uzmanlarının bilgi ve iyi uygulama örnekleri paylaşımını sağlamaktadır.



Global Girişimcilik Kongresi (Global Entrepreneurship Congress - GEC), 16-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 170’i aşkın ülkeden 3.000’den fazla katılımcının yer aldığı kongrede 300’ün üzerinde uluslararası uzman konuşmacı, 150’den fazla oturumda izleyicilerle buluşacak. Kongre’nin stratejik partnerliğini Koç Holding ve Sabancı Holding üstlenirken, resmi Havayolu Sponsoru da Pegasus Hava Yolları oldu. Toplam 65 kurum destekçiler arasında yer alıyor. Tüm bu kurumların desteği sayesinde, kongre 8 Milyon TL’yi bulan bir bütçeyle gerçekleştiriliyor.

GEC’de, ana seansların yanı sıra endüstri ve ekosistem trendlerinin tartışılacağı paneller, konu bazlı araştırmalar ve vaka çalışmalarının paylaşılacağı Learning Hub’lar, atölyelerin gerçekleşeceği Workshop Hub'lar ve networking fırsatı yaratacak saha ziyaretleri gibi 150’den fazla seans ve birçok farklı aktivite gerçekleşecek.

Global Girişimcilik Kongresi, Kauffman Vakfı destekli Global Girişimcilik Network’ü (Global Entrepreneurship Network - GEN) tarafından 2008 senesinde başlatıldı ve dünya çapında girişimciliği ve girişimcilik ekosistemlerini geliştiren kurum ve kuruluşların buluşma noktası haline geldi. Kongre, dünya genelinde GEN ülke temsilcilerinin yanı sıra; fikir liderlerini, araştırmacıları, kamu görevlilerini, özel sektör önderlerini, girişimcileri ve yatırımcıları konuk ediyor. GEC, geçtiğimiz yıllarda Kansas City, Dubai, Şanghay, Liverpool, Rio, Moskova, Milan, Medellin ve Johannesburg’da gerçekleşmişti.