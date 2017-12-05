STAR WARS "SON JEDİ" temalı VİVİDENT ürünleri çiğnedikçe kazandırıyor!

28 Şubat 2018’e kadar sürecek kampanyada, promosyonlu Vivident Xylit Yeşil Nane şişe kapaklarındaki şifrelerle; 1 çift 4 gece 5 günlük San Franscisco gezisiyle limuzin eşliğinde Peraluma’daki Rancho Obi-Wan Müzesi, dünyanın en büyük Planetaryum’u ve Presidio’daki Lucas Film genel merkezinin de dahil olduğu San Francisco VIP turunu kazanacak.

Çekilişe katılan diğer şanslı 100 kişi Star Wars temalı bardak, 100 kişi Star Wars temalı sırt çantası, 100 kişi Star Wars temalı ışıklı kulaklık ve 200 kişi Vivident hediye paketi kazanacak. 6 Mart 2018’de talihlilerin belirleneceği kampanyaya katılım için Vivident Star Wars temalı şişelerin kapaklarından çıkan şifreyi 3915’e veya www.vivident.com.tr/kampanya adresine göndermek yeterli.

Star Wars ‘Son Jedi’ macerasına siz de ortak olun, şanslı kapaklardan çıkan birbirinden özel hediyeleri kaçırmayın!

Star Wars karakter görsellerinin yer aldığı Vivident Xylit Yeşil Nane şişe kapaklarındaki şifreyle çekilişe katılan bir kişi, çift kişilik Star Wars temalı San Francisco gezisi ve yüzlerce talihli birbirinden farklı hediyeler kazanma fırsatı yakalayacak.Basın Bülteni