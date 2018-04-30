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Standard Profil Grubu 23 Nisan’ı Çalışanlarının Çocuklarıyla Kutladı

Dünya otomotiv endüstrisi için 1977 yılından bu yana sızdırmazlık profili üreten Standard Profil Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çalışanlarının çocukları için düzenlediği etkinlikler ile kutladı.

Standard Profil Grubu 23 Nisan’ı Çalışanlarının Çocuklarıyla Kutladı

Dünya otomotiv endüstrisi için 1977 yılından bu yana sızdırmazlık profili üreten Standard Profil Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çalışanlarının çocukları için düzenlediği etkinlikler ile kutladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:01
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Standard Profil Grubu 23 Nisan’ı Çalışanlarının Çocuklarıyla Kutladı

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 12,7 artarak 21 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 28,8 artarak 5 milyar 855 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mart ayında yüzde 76,1 iken, 2018 Mart ayında yüzde 72,7'ye geriledi.Grubun her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği 23 Nisan kutlamalarında bu yıl da Düzce ve Manisa’da gerçekleştirilen etkinliklerde toplam bin beş yüz çocuk onlara özel olarak oynanan tiyatro oyunlarını seyretme fırsatı buldu.


Düzce ve Manisa’da 28 Nisan Cumartesi günü Standard Profil çalışanlarının çocukları için özel olarak sahnelenen “Sihirli Fasulyeler” ve “Kediler ve Köpekler” adlı tiyatro oyunlarını aileleri ile birlikte izleyen çocuklar bayram coşkusunu yaşadı.


Tiyatro Mie ekibi tarafından Düzce Durmazlar Salonu’nda sahnelenen ‘Sihirli Fasulyeler’ oyununu izlemeye Standard Profil Düzce Fabrika Genel Müdürü Teoman Yücel’in yanı sıra İnsan Kaynakları Ekibi ve Düzce Fabrika yöneticileri de çocukları ile birlikte katıldı. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Yücel, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da çalışanlarımız ve onların çocukları ile kutlamak bir gelenek haline geldi. Çocuklarımız hem anne ve babaları ile coşkulu bir gün geçiriyor, hem de öğretici ve eğlenceli bir tiyatro oyunu izleme mutluluğunu yaşıyor” dedi.


Manisa’da ise Şehir Tiyatroları ekibi tarafından sahnelenen ‘Kediler ve Köpekler’ adlı tiyatro oyununu Standard Profil Manisa Fabrikaları çalışanları, aileleri ve çocuklarıyla birlikte izlerken Fabrika Genel Müdürleri Çağan Dikmen ve Ergenç İneler de onları yalnız bırakmadı.


Manisa İnsan Kaynakları ekibi ve Fabrika yöneticilerinin de aileleriyle katıldığı etkinlikte görüşlerini ileten Manisa 1 Fabrika Genel Müdürü Çağan Dikmen: "Hem çalışanlarımızın hem de ailelerin farklı bir gün geçirmelerine vesile olmak, onlarla daha sıcak ilişkiler kurmak bizim için önem taşıyor. Bu yıl da coşku içinde bir bayram geçirdik." dedi.


Standard Profil Manisa 2 Fabrika Müdürü Ergenç İneler ise “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kalpleri sevgi ve güzellikle dolu. Standard Profil olarak tüm çalışanlarımızın çocuklarıyla birlikte bu güzel bayramı aynı coşkuyla yaşatmaya devam edeceğiz." diyerek çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
 

Son Güncelleme: 30.04.2018 18:19
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