SSANGYONG Türkiye 10 yaşında!

SUV segmentindeki 10 yıllık deneyimi geride bırakan SsangYong Türkiye, tüm tecrübelerini, yeni modelleri ve makyajlanan araçlarında rafine halde sunuyor. Son yıllarda trendi yükselen bir sınıf olarak değerlendirilen SUV sınıfına 10 yıl önce SsangYong ile öncülük eden Şahsuvaroğlu Grup bugün gelinen noktanın tesadüf olmadığı görüşünde. Ülkemizde SUV araçlarda 1.6 litre dizel otomatik opsiyonların tercih edilmesine, kullanım rahatlığı, güvenlik, düşük yakıt sarfiyatı, şehir içi ve dışı kullanımlarda olanak sağlanması gibi etkenler neden oluyor.

SUV araç talebinin önümüzdeki günlerde daha da artacağını düşünen Şahsuvaroğlu Grup bu segmentteki arzı hareketlendirmeyi hedefliyor. Pazarın tecrübeli isimlerinden SsangYong, 4x4 ve 4x2 alternatifleriyle de pazarın büyüyen markalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Çarpışma güvenliği, yolcu güvenliği, sürüş performansı ve kaza önleme gibi pek çok önemli testten başarıyla geçen SsangYong, güvenlik, konfor ve estetiği bir arada sunuyor. Makyajlanmış yeni görünümüyle tüketicilerin beğenisine sunulan Tivoli, 1.6 dizel otomatik/manuel vites seçenekleri ve sportif çizgisiyle, özellikle gençlerin ve kadın kullanıcıların ilgisini çekerken, XLV daha maskülen bir ruhu yansıtıyor. Geniş ailelerin tercihi Rodius olurken, outdoor sporlara ilgi duyan, sıkça hafta sonu seyahatleri yapan maceracı sürücülerin tercihi ise Korando Sports ve Rexton.

Ayrıca 2020’ye kadar her yıl yeni modellerle ürün gamını genişletmeyi hedefleyen SsangYong, 2018’de sofistike ve stil sahibi modeli Rexton’un yenilenmiş hali Rexton G4’ü tüketicilerinin beğenisine sunacak. 2019’da ise C7 SUV segmentindeki yeni bir modeli 1,6 lt ve 1,6 lt altındaki seçenekleriyle pazara girecek. Yine 2019’da bir ticari araç ve bir hybrid araç modeli de ürün gamına hareketlilik kazandıracak modeller.

SsangYong yeni modelleri ve revize edilmiş modelleri ile önümüzdeki günlerde geniş bir ürün gamına sahip olacağının sinyallerini şimdiden veriyor.

%100 yedek parça bulunurluğu politikası ve randevusuz servis hizmet olanağı ile kullanıcılarının taleplerini hiç bekletmeden karşılayan SsangYong, böylelikle müşteri memnuniyeti alanında rakiplerinden farklılık gösteriyor.

Marka bu yıl 8 satış, 3 servis noktasında daha hizmet sunmaya başlayarak, toplam 23 satış, 19 servis noktası sayısına ulaştı. SsangYong Corner adıyla yeni bir bayilik yapılanması da geliştiren Şahsuvaroğlu Grup, galeri sahipleri ve sektörle ilgili yatırımcıların, mevcut alanlarında yeni bölümler oluşturarak SsangYong araçlarını tüketicilerine sunmalarına olanak tanıyor.

Basın Bülteni