SSANGYONG TİVOLİ MAKYAJLANDI

Tüketicilerinin taleplerine göre makyajlanan Tivoli’de, ön tampondaki değişimle daha şık, daha sportif ve aerodinamik bir görünüm elde edilmiş. Daha önce sadece Platinum paketinde sunulan ön sis farları ise artık standart olarak her iki donanım seçeneğinde sunuluyor.

Yeni Tivoli Platinum’da bulunan tavan rayları, sunroof, 18” alüminyum alaşımlı jantlar, bej iç döşemeler, deri direksiyon simidi, yağmur ve far sensörü gibi donanımların yanı sıra uygun fiyatlarıyla da rakiplerine fark atıyor.

Çarpışma güvenliği, yolcu güvenliği, sürüş performansı ve kaza önleme gibi testlerden başarıyla geçerek 100 üzerinden 91.9 puan alan ve sınıfında bir rekora imza atan Tivoli, “2015’in İlk Yarısının En İyi Otomobili, 2016 Ergonomik Tasarım Ödülleri’nde en prestijli ödülü olan “Büyük Ödül” gibi ünvanları da alarak, güvenlik, konfor ve estetiği önemsediğini kanıtlıyor.

Ekonomik, estetik ve güvenli olma özelliklerini bir arada bulunduran Tivoli, 1.6 dizel otomatik ve manuel vites seçenekleriyle, özellikle kadın kullanıcıların ilgisini çekiyor.

SUV pazarının tecrübeli isimlerinden SsangYong, tüketicilerden gelen talepler üzerine en çok tercih edilen modeli Tivoli’yi makyajlayarak daha konforlu ve şık bir görünüme kavuşturdu. Limited ve Platinum olmak üzere iki donanım seçeneği bulunan Tivoli’nin, her iki versiyonunda da değişiklikler görmek mümkün.Basın Bülteni