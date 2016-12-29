Spotify’ın müzik deneyimi Samsung Gear S3 ile bileklerde

Samsung Electronics, Gear S3 ve Gear S2 akıllı saat modelleri için, kullanıcıların heyecanla beklediği resmi Spotify uygulamasının yayınlandığını duyurdu.

Galaxy Apps Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen Spotify uygulaması, Samsung Gear ailesine özgü benzersiz özelliklere uyumlu olacak şekilde geliştirildi.

Uygulama, Gear S3 ve Gear S2’nin dokunmatik ekranlarıyla müzikleri oynatma, listelere göz gezdirme, sanatçıları arama, müzik kütüphanesinde dolaşma gibi temel özelliklerden yararlanma imkanı sunuyor. Aynı zamanda Samsung’un imzası niteliğindeki bezel çevrilerek de müzik akışı kontrol edilebiliyor. İster Gear S3’ün içindeki hoparlör sayesinde ister bir kablosuz kulaklık aracılığıyla Spotify’dan sevdiğiniz müzikleri rahatlıkla dinleyebilirsiniz.

Samsung Gear S3 hakkında daha fazla bilgiye http://www.samsung.com/tr/wearables/gear-s3/ adresinden ulaşabilirsiniz.