Sportif şıklığın hikayesini yeniden yazmak isteyenler için yüksek teknoloji ürünü bir saat

Quartz deneyimine sahip olan Longines, 1954 yılında Neuchâtel Gözlemevi'nde hassas ölçümde kullanılan ilk quartz saatini tasarladı. Bu mekanizma, zaman ölçümünün tarihsel akışında öncü bir araç haline gelen efsanevi Chronocinégines’in içine yerleştirilmişti ve saniyenin 100’de 1’ini gösteren baskı dizisinden oluşan bir film şeridi gibi atletlerin bitiş çizgisini geçme anlarındaki hareketlerinin hakemler tarafından takip edilebilmesini sağlamıştı. 1969 yılında Longines'in teknik uzmanlığı sayesinde seri üretime uygun ilk quartz kol saati Ultra-Quartz ortaya çıktı. 1984 yılında ise ilk quartz kalibrenin Conquest V.H.P. içine yerleştirilmesiyle büyük bir adım atıldı ve o dönemin hassasiyet rekorları kırıldı.

Spor şıklığını Longines'in zarafetiyle donatmış Conquest V.H.P. daha ilk bakışta son derece hassas bir aksesuar olduğunu ortaya koyuyor. Kadranın üzerinde bulunan göstergeler kolaylıkla göze çarpıyor ve her biri rahatlıkla okunuyor. Longines'e özel geliştirilen mekanizma, analog bir saat için yüksek seviye hassasiyeti ve herhangi bir manyetik alana maruz kalma veya temas halinde GPD sistemi sayesinde ibrelerini sıfır konumuna getirme özellikleri ile benzerlerini geride bırakıyor. Olağanüstü çalışma mekanizmasını ortaya çıkaran bu cazip özelliklerine aynı zamanda uzun pil ömrü ve sonsuz takvim özelliklerini de eklemek gerekiyor.

Longines; Conquest V.H.P. serisi ile çelik ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ve boyutla sunduğu modelleri ile teknik ve dinamik estetiği bir araya getiriyor. Kronograf saat, dakika ve saniyeyi gösterirken; saat 3 pozisyonunda 30 dakika sayacı, saat 9 pozisyonunda 12 saat sayacı ve merkezde ise 60 saniye sayacı bulunmaktadır. Akıllı kurma kolu sayesinde daha sade devrelerin kullanıldığı modellerde, pil ömrünü gösteren iki farklı gösterge bulunuyor. Conquest V.H.P. kronograflar mavi, karbon, gümüş rengi ya da siyah kadran seçeneklerine sahiptir. Çelik, mavi ve siyah kauçuk kayışlar ise bu özel saatleri eşsiz bir biçimde tamamlıyor.