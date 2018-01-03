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SPK’da Ertaş dönemi bitti

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı olarak 2012 yılının aralık ayında göreve başlayan Vahdettin Ertaş’ın görev süresi 29 Aralık 2017 tarihinde doldu.

SPK’da Ertaş dönemi bitti

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı olarak 2012 yılının aralık ayında göreve başlayan Vahdettin Ertaş’ın görev süresi 29 Aralık 2017 tarihinde doldu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:40
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SPK’da Ertaş dönemi bitti

SPK’nın resmi internet sitesindeki organizasyon şemasındaki Kurul Başkanı bölümünden Ertaş’ın isminin ve fotoğrafının kaldırıldığı görüldü. Kurul Başkanı’nın Bakanlar Kurulu tarafından atandığını ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından atanan kişinin ve varsa kurul üyelerinin görevlerine başlayacak-larını ifade eden kaynaklar, bu sürecin çok fazla uzamasının beklenmediğini ifade etti. Vahdettin Ertaş, ilgili Bakanlar Kurulu kararının 31 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından SPK Başkanlığı görevini Vedat Akgiray’dan devralmıştı. Ertaş’ın kimin atanacağı ise henüz açıklanmadı.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 03.01.2018 10:28
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