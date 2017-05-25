Soyulan çelik kasasını iş yerinin önünde sergiliyor

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gün önce bir iş yerinden çalınan ve güvenlik güçleri tarafından barajda bulunarak 200 kilogramlık çelik kasa, teslim edildiği sahibi tarafından iş yerinin önünde sergilenmeye başlandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde 2 gün önce Mehmet Kaya'nın sahibi olduğu inşaat firmasından içinde 135 bin liralık çek, senet ve nakit paranın bulunduğu çelik kasanın çalınmasıyla ilgili soruşturma yürüten güvenlik güçleri, olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen 5 şüpheliden Mevlut U'yu (21) yakaladı.

Şüphelinin, çaldıkları çelik kasayı Kestel ilçesine bağlı Babasultan Barajı'na attıklarını itiraf etmesi üzerine ekipler, söz konusu yere gitti. Zanlılarca kazma ile açılarak içinin boşaltıldığı belirlenen kasa, vinç yardımıyla barajdan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

İş yeri sahibi Mehmet Kaya, soyulan çelik kasasını iş yerinin önünde sergilemeye başladı. Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu hırsızlık olayının 48 saat gibi kısa sürede çözüldüğünü, bu nedenle güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Yaşadığı olayın ardından iş yerindeki güvenlik önlemlerini artırdığını vurgulayan Kaya, "Kimse 'Çelik kasam var.' diye güvenmesin. Görüldüğü gibi basit bir kazma ile açılıp içi boşaltılabiliyor. Ben de bu konuya dikkati çekmek adına kasayı iş yerimin önünde sergilemeye başladım. Uzun bir süre de burada sergilenecek." dedi.

Bu arada, hırsızlık olayının şüphelisi Mevlüt U, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 4 şüpheli ise aranıyor.

Anadolu Haber Ajansı