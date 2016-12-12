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Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

12 Aralık 2016 Pazartesi 15:31
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İstanbul'daki terör saldırısı sonrasında sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi

Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki terör saldırısı sonrasında sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Beşiktaş'taki terör saldırısı sonrasında, sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yapan şüphelilere yönelik başlattığı çalışma sürüyor.

Bu kapsamda sosyal medyadaki hesabında kendisini "sosyal medya danışmanı, yazar ve CHP 2014 İstanbul Yerel Seçim Kampanyası Sosyal Medya Direktörü" olarak tanıtan Mücahit Avcı da gözaltına alındı.

Avcı'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olması sonrasında gözaltına alındığı öğrenildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında dün 13 şüpheli gözaltına almıştı. 22 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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