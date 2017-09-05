Sony’nin h.ear serisi yeni kompakt tarza ve yenilenen renklere kavuşuyor

Sony, müziği seven ve tarzına özen gösteren Y kuşağı gençlerine uygun üç yeni kablosuz h.ear kulaklık ve bunlarla uyumlu Walkman®’in çıkışını duyurdu. Sade, nefes kesici tasarım korunurken, renkler yenilenerek son modanın etkileriyle özel olarak düzenlendi. Yeni beş renk Horizon Green (ufuk yeşili), Twilight Red (alacakaranlık kırmızısı), Grayish Black (grimsi siyah), Pale Gold (soluk altın) ve Moonlit Blue (Mehtap mavisi) oldu. Farklı ara tonlarıyla birlikte bu renkler yaşam tarzınıza uymak ve zevklerinizi ifade etmenize destek olmak üzere tasarlandı.

Yüksek Çözünürlüklü Sesin tadını şık bir kombinasyon ile çıkartabilmeniz için, yeni NW-A40 Serisi Walkman de aynı renklerde sunuluyor.

h.ear, şıklığınızı korurken maksimum konfor için tasarlandı. Bu kablosuz BLUETOOTH® kulaklıkların yüksek ses kalitesi sayesinde bir yandan kusursuz müzik dinleme deneyimi yaşarken diğer yandan dostlarınızı ve birlikte yolculuk yaptığınız kişileri kıskandıracaksınız.

h.ear kulaklıklara yönelik yeni Sony | Headphones Connect uygulaması, neyi nasıl dinleyeceğiniz konusunda size daha fazla kontrol imkanı sunarken, ekolayzer da şarkıları duymak istediğiniz tarzda çalıyor. Mevcut ses efektleri arasında yer alan Arena, Kulüp, Konser Salonu veya Açık Hava Sahnesi arasında bir seçim yaparak, sesi adeta canlı bir sahnedeymiş gibi hissedebiliyorsunuz.

Minimal boyut maksimum kalite

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800) kulaklığın kompakt tasarımı, bu şirin kulak üstü kablosuz kulaklıkların, minimalist tarzı ve hafifliği ile dışarı çıkarken açmak ve gideceğiniz yere vardığınızda çantanıza itinayla yerleştirmek için mükemmel olduğu anlamına geliyor.

LDAC™ ile yüksek kaliteli kablosuz ses veya kablo ile DSEE HX ve Yüksek Çözünürlüklü Ses kapasitesi sunan h.ear on 2 Mini Wireless kulaklık, küçük ve hafif olmasına karşın kesinlikle güçlü. Elbette pil ömründen de taviz vermiyor ve tekrar şarja ihtiyaç duymaksızın 24 saate kadar açık tutulabiliyor. Ya da dilerseniz, sadece 10 dakika Hızlı Şarj ile 90 dakikalık enerji elde etme imkanı sunuyor.

Gürültüyü engelleyin ve tarzınızdan taviz vermeden yola koyulun

h.ear on 2 Wireless NC (WH-H900N), kulağı saran tarzda sunduğu dokunma kontrolü ile kablosuz gürültü engelleme teknolojisini getiriyor. Ortam Sesi ve Hızlı Dikkat modları, dinleme deneyiminizi dışarıdayken de kontrol etmenin akıllıca bir yolu.

Bu kulaklıkta da pil ömrü kilit önemde. h.ear on 2 Wireless NC’nin, 28 saat pil ömrü ve 10 dakika şarj ederek 65 dakika daha çalıştırabilmenizi sağlayan Hızlı Şarj özelliği sayesinde bu Yüksek Çözünürlük uyumlu kulaklıklar gün boyu size en iyi ses kalitesini sağlıyor.

Her çağrıya konfor taşıyor

Müzik dinlemek, çağrıları cevaplamak ve çok daha fazlası için kusursuz özellikteki h.ear in 2 Wireless (WI-H700), serinin kablosuz enseden geçen kulaklık tarzındaki ürünü. Uçlarındaki mıknatıslı klips ile güvenle kullanılabilen bu kulaklık, kabloların yarattığı sıkıntıları sona erdirirken, sizi gelen çağrılardan haberdar etmek için kullanışlı bir çağrı titreşimi özelliği de sunuyor. Böylesine kompakt bir kulaklık için etkileyici 8 saatlik pil ömrü ile, h.ear in 2 Wireless günlük yaşamınıza kusursuz şekilde uyum sağlıyor.

Yeni kulaklıklarınız için mükemmel müzik çalar

Yeni NW-A40 serisi Walkman, zarif, kompakt ve 2. nesil h.ear serisi ile tam bir renk uyumuna sahip.

Yüksek Çözünürlüklü Ses ile uyumlu ve yerleşik bir S-Master HX™ dijital amplifikatöre sahip olan müzik çalar, DSEE HX™ ile mevcut müzik kütüphanenizin kalitesini yükseltirken, DSD files3 formatlı müzikleri de çalabiliyor ve PC müzik dosyalarınız için bir USB DAC olarak işlev görüyor. Bu dijital müzik çalar, aynı zamanda MQA™dosya formatı ile de uyumlu.

NW-A45HN ile birlikte sunulan kulaklıkları kullandığınızda Ortam Sesi ve Gürültü Engelleme modunun da sunulduğu bu Walkman®, en iyi ses deneyimini sağlamak üzere, içinde bulunduğunuz ortama kolaylıkla uyum sağlayabiliyor.

BLUETOOTH® teknolojisi ile kablosuz bağlantı imkanı, cihazı dışarıda kullanmanın alternatif bir yolunu sunuyor. Buna ek olarak, LDAC™ ve Qualcomm® aptX™ HD ses uyumlu olması da, kullanım konusundaki seçeneklerinizi artırıyor.

A40 serisi, daha az kademeli ekran seçenekleri ile kullanımı kolay bir grafik ara yüzü için küçük bir 3.1 inç dokunmatik ekran ile akıllıca tasarlandı. 45 saatlik muazzam bir pil ömrüne sahip olan bu Walkman’i, pilinizin biteceği korkusunu yaşamadan gece gündüz yanınızda taşıyabilirsiniz.

WH-H900N, Eylül 2017’den itibaren temin edilebilecek.

WH-H800 ve WI-H700, 2017’nin 4. çeyreğinde temin edilebilecek.

NW-A45 ve NW-A45HN, 2018 başından itibaren temin edilebilecek.







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