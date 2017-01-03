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Sony Avrupa Medya Çözümleri yönetimine sektörün önemli bir ismi atandı

03 Ocak 2017 Salı 13:48
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Yeni atama, yayın alanındaki satış, pazarlama ve hizmetlerin yanı sıra; Medya Çözümleri bölümündeki diğer teknoloji firmalarına da zengin bir deneyim kaynağı sunacak.

Sony Avrupa Medya Çözümleri yönetimine sektörün önemli bir ismi atandı
Sony Profesyonel Çözümler Avrupa temel çözümler ve hizmetlerin büyümesini hızlandırmak için Medya Çözümleri başkanlığına Richard Scott'ı atadığını duyurdu. Scott, daha önce bu görevde bulunan Sony Profesyonel Çözümler Avrupa Başkan Yardımcısı Adam Fry'ın yönettiği güçlü Avrupa liderlik ekibine katıldı. Richard Scott, Yayın, Prodüksiyon, Medya Dağıtımı, BT ve Güvenlik firmalarında 25 yılı aşkın sürede edindiği satış, pazarlama ve hizmet deneyimine sahip. Bu stratejik atama, Sony'nin hem yayın donanımıyla hem de çeşitli ürünler ve hizmetler aracılığıyla sunduğu çözümlerle tanınan bir firmaya dönüşme sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Scott, yöneteceği iş birimiyle medya şirketlerine çözüm stratejileri sunacak ve Sony'nin bugünkü ve gelecek müşteri ihtiyaçlarına cevap veren piyasa lideri portföyünü geliştirmeye devam etmesini sağlayacak.

Üst düzey yönetim seviyesinde güçlü müşteri ilişkilerine sahip Richard Scott'ın, hizmet ve özellikle son dönemde Irdeto'da olmak üzere BT tabanlı platformlarda ciddi bir uzmanlığı bulunuyor. Scott'ın bu göreve atanması, Sony'nin hizmetler ve çözümler sunma gücüne büyük bir destek sağlayacak. Satış ve pazarlama bölümlerindeki denetim deneyimiyle birlikte, karmaşık piyasa erişim yolları, geniş ürün ve hizmet portföyü sayesinde Scott, Sony'nin gelecekteki müşterilerinin yönetiminde genel sorumluluk üstlenecek. Scott yeni göreviyle ilgili şunları söyledi: "Medya Çözümleri ekibine katıldığım için büyük bir heyecan duyuyorum ve bu dinamik alandaki hedeflerini gerçekleştirmesi için Sony'ye yön vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Avrupa yayın ve medya piyasası hızlı bir dönüşüm içindeyken Sony, geniş müşteri yelpazesi için yenilikçi ve dönüştürücü çözümlere güçlü bir şekilde odaklanarak liderlik rolünü üstlenmeye hazır bir durumda. Sony, ürünleri ve hizmetleri birleştirerek gerçek bir çözüm işletmesine dönüşürken müşterilerimizin karşılaştığı zorlukları aşmasına yardımcı olmak için çok daha fazla imkana sahibiz." Scott tüm kıtalardan ve kültürlerden ekipleri ve müşterileri yönetme konusundaki eşsiz deneyimi sayesinde gerçek anlamda global bir perspektif getiriyor. Richard Scott, Sony'ye Global Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dijital platform güvenlik firması Irdeto'dan katıldı. Scott, daha önce Harris Broadcast'te Global Satış ve Hizmetler Kıdemli Başkan Yardımcısıydı. Scott daha önceleri Panasonic Broadcast Avrupa ve Ascent Media'da görev almış, ayrıca kariyerinin ilk adımlarında da Sony'de görev yapmıştı.

Sony Profesyonel Çözümler Avrupa Başkan Yardımcısı Adam Fry atamayla ilgili şu yorumu yaptı: "Sony olarak, teknolojik mükemmellik ve yeniliği müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak derinlikli anlayışla birleştirmekle biliniyoruz. Bu da çalışanlarımızın en iyi danışmanlığı ve desteği sunmasını sağlıyor. Richard'ın aramıza katılması bizi çok mutlu etti. Ürün geliştirmeden müşteri katılımı sağlamaya kadar uzanan geniş deneyimi, Richard'ın Avrupa'daki Sony Medya Çözümleri ve hizmetleri gündemini yönetmeye ne kadar uygun olduğunu gösteriyor."

 
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