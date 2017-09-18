Sonbaharın Renklerinde D-Resort Göcek

D-Resort Göcek, gurme restoranları, barları, D-SPA’sı, D-Gym spor merkezi, toplantı salonlarıyla butik otel anlayışını farklı bir boyutta misafirlerine sunuyor. Modern Akdeniz stiliyle tasarlanan konforlu odalarının yanı sıra bölgenin de özel plaja sahip tek oteli. Butik tatil anlayışı çerçevesinde konuklarına keyifli zaman geçirmeleri için ayrıcalıklı hizmet sunan D-Resort Göcek’te, otelin bisikletlerinden birin alıp kasabada dolaşma, yürüyüşe çıkma ya da eşsiz Göcek koylarının keyfini otele ait lüks tekneyle çıkarma şansınız bulunuyor. Otelin en önemli özelliklerinden birisi de Dalaman Havaalanı’na sadece 20 dakika uzaklıkta bulunması.



Göcek’te Spa keyfi

D-Spa Göcek’te vitality havuz, iki özel abachi ahşap sauna, buhar odası, buz istasyonları, dinlenme suitleri, mistik Türk Hamamı, tamamıyla geleneksel ve Asya masajlarına ayrılmış özel bir kat bulunuyor. Gerçek anlamda “sıra dışı bir spa merkezi” olan D-Spa Göcek, üç farklı kattan oluşan spa merkezinde ikisi çiftler için özel olarak tasarlanan toplam dört adet fonksiyonel bakım odasında ESPA ürünleri ile hizmet veriyor.

D-Spa Göcek’in misafirleri vitality havuzunda yorgun kaslarınızı canlandırırken sauna, buhar odası ve hamam bakımları ile de yorgunluk ve stresinizi atabilirsiniz. D-SPA at D-Resort Göcek’e özel, gelenekselin ötesinde tasarlanan hamam ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor. En güncel teknolojik ekipmanlarla donatılmış, gün ışığı alan spor ve fitness merkezi D-GYM misafirlere tatilde de spor yapmanın keyfini yaşatıyor. D-SPA ve D-GYM, otel misafirlerinin yanı sıra dışardan üyelerine de ayrıcalıklı bir wellness deneyimi sunuyor. Sonbaharın tüm renklerini kucaklayan D-Resort Göcek, sarı yazın tadını çıkarmak isteyenleri bekliyor.

Basın Bülteni