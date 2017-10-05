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“Son 10 Yılda En Hızlı Büyüyen Sektör: Alüminyum“

05 Ekim 2017 Perşembe 12:23
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Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, alüminyum sektörünün Türkiye’nin en hızlı gelişen sektörlerinden birisi olduğunu söyleyerek, “Düzenleyeceğimiz Aluexpo 2017 fuarı, hem ülkemizden hem de dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ve katılımcıların Türkiye’deki kaliteli alüminyum tedariği ve geliştirilen teknolojiler ile ilgili bilgi alabilmeleri için önemli bir platform oluşturuyor” diyor.

'Son 10 Yılda En Hızlı Büyüyen Sektör: Alüminyum'
Alüminyum sektörü son 10 yılda yüzde 10 oranında büyüyerek, Türkiye’nin en hızlı gelişen sektörlerinden birisi konumuna ulaştı. Avrupa’da kişi başına tüketim 25-30 kg iken Türkiye’de bu değer 10-15 kg arasında. Dolayısıyla Türkiye’de alüminyum sektörünün büyüme potansiyeli oldukça yüksek. Alüminyum sektöründe 2015-2020 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 4,4 büyüme beklentisi bulunmakla beraber Türkiye’de ise büyümenin gerekli şartlar sağlanırsa bunun üzerinde olabileceği öngörülüyor. Alüminyum sektörünün 2017 yılı için sektördeki tüm alanlarda ortalama yüzde 6 oranında büyümesi bekleniyor. Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) tarafından 5-7 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenecek Aluexpo 2017 fuarı, hem ülkemizden hem de dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ve katılımcıların Türkiye’deki kaliteli alüminyum tedariği ve geliştirilen teknolojiler ile ilgili bilgi alabilmeleri için önemli bir platform oluşturuyor. Fuar, tüm alüminyum sektörü paydaşlarının teknik bilgi alışverişinde bulunduğu, ticari taleplerini karşıladığı ve Türkiye alüminyum sektörünün dünyaya açılan kapısı olmaya bundan sonraki yıllarda da devam edecek. Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Aluexpo 2017 Fuarı’na ilişkin EKOVİTRİN’in sorularını yanıtladı.

Söyleşinin devamı...
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