banner181

banner100

BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

SOLOTÜRK'TEN TARİHİ REKOR

25 Ocak 2017 Çarşamba 10:24
Bu haber 459 kez okundu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK pilotları, 2017 yılı gösteri sezonu hazırlıkları kapsamında "yavaş uçuş" hareketinde F-16'yı havada 100 knotta (180 kilometre/saat) tutmayı başararak bir rekora imza attı

SOLOTÜRK'TEN TARİHİ REKOR
KONYA (AA) - Dünyada F-16 uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının gösteri ekibi SOLOTÜRK, tarihi bir rekora imza atarak, "yavaş uçuş" hareketinde F-16 uçağını havada 100 knotta (180 kilometre/saat) tutmayı başardı.

AA muhabirinin SOLOTÜRK ekibinden edindiği bilgiye göre, 2011 yılından beri Türk bayrağını dünya semalarında gururla taşıyan SOLOTÜRK ekibi, F-16'yla gösteri yapan ABD, Hollanda, Belçika, Polonya ve Yunanistan'ın gösteri paketlerinde yer almayan "yavaş uçuş" hareketini, kurulduğu 2011 yılından beri gösterilerde sunuyor.

İniş kalkış sürati azami 300 kilometre/saat olan 13 tonluk F-16 uçağı, SOLOTÜRK pilotları tarafından bugüne kadar 210 kilometre/saat ile seyirci önünden selamlama geçişi olan "yavaş uçuş" ile geçmişti. 

2017 yılı hazırlıkları kapsamında ise aynı hareketi F-16 kol uçuşunda SOLOTÜRK pilotları Yüzbaşı Erhan Günar ve Yüzbaşı Serdar Doğan 100 knot (180 kilometre/saat) ile yapmayı başararak, hem SOLOTÜRK tarihinde hem de F-16 ile gösteri yapan diğer ülkeler tarihinde bir rekora imza attı.

Geçen yıl SOLOTÜRK'ün katıldığı dünyanın en prestijli hava gösterisi olarak kabul edilen İngiltere Fairford'da icra edilen Air Tattoo Hava Gösterisi'nde aynı hareketi 220 kilometre/saatle yapan SOLOTÜRK pilotları, İngiliz basınında geniş çapta övgüyle yer almıştı.

Bu yeni rekoruyla hem Avrupa'da hem de diğer kıtalarda 2017 yılında katılacakları hava gösterilerinde Türkiye'yi gururla temsil edecek SOLOTÜRK pilotları, Çanakkale'de de şehitler için "Selamlama Uçuşu" icra edecek.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.