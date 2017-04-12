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Solo’dan Dev Yenilik 1 dev rulo havlu = 3 normal rulo havlu

12 Nisan 2017 Çarşamba 13:00
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Solo, yeni Dev Rulo Havlu ile evlerde kağıt havlu kullanım alışkanlıklarını değiştiriyor. Normal rulonun üç katı uzunluğunda olan Solo Dev Rulo Havlu, sık rulo değiştirmenin önüne geçiyor. Diğer büyük kağıt havlulara göre çok daha emici olmasıyla dikkat çeken Solo Dev Rulo Havlu, tek pakette hem uzun süreli, hem hesaplı kullanım sağlıyor.

Solo'dan Dev Yenilik 1 dev rulo havlu = 3 normal rulo havlu
 Evlerde hijyene ihtiyaç duyulan her an kağıt havlular imdada yetişiyor. Sıklıkla kullanılan kağıt havlular ise hızla tükendiğinden, sürekli rulo değiştirmek gerekebiliyor. Kaliteli ürünleri ve hesaplı fiyatıyla tüketicilerin tercihi olan Solo, kağıt havlu kullanımına rahatlık getirecek yeni Dev Rulo Havlu ile kağıt havlu alışkanlıklarını yeni bir boyuta taşıyor.  

Sık rulo değiştirmeye son veriyor

Diğer büyük havlulara göre güçlü emiciliği ve kalınlığı ile farklılaşarak tek kullanımda beklentilere cevap veren Solo Dev Rulo Havlu, 300 yaprak boyutuyla evlerde sık rulo değiştirmeye bir son veriyor ve tüketicilere hesaplı kullanım vadediyor. 
Solo Dev Rulo Havlu, normal kağıt havlulara göre üç kat daha fazla ürünü tek pakette sunarak depolama alanında dev kolaylık sağlıyor.

Solo Dev Rulo Havlu Raf Fiyatı: 5,99 TL

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