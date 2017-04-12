Solo’dan Dev Yenilik 1 dev rulo havlu = 3 normal rulo havlu



Sık rulo değiştirmeye son veriyor



Diğer büyük havlulara göre güçlü emiciliği ve kalınlığı ile farklılaşarak tek kullanımda beklentilere cevap veren Solo Dev Rulo Havlu, 300 yaprak boyutuyla evlerde sık rulo değiştirmeye bir son veriyor ve tüketicilere hesaplı kullanım vadediyor.

Solo Dev Rulo Havlu, normal kağıt havlulara göre üç kat daha fazla ürünü tek pakette sunarak depolama alanında dev kolaylık sağlıyor.



Solo Dev Rulo Havlu Raf Fiyatı: 5,99 TL

Evlerde hijyene ihtiyaç duyulan her an kağıt havlular imdada yetişiyor. Sıklıkla kullanılan kağıt havlular ise hızla tükendiğinden, sürekli rulo değiştirmek gerekebiliyor. Kaliteli ürünleri ve hesaplı fiyatıyla tüketicilerin tercihi olan Solo, kağıt havlu kullanımına rahatlık getirecek yeni Dev Rulo Havlu ile kağıt havlu alışkanlıklarını yeni bir boyuta taşıyor.