Solimpeks’ten Özbekistan’a Know-How Transferi

Solar termal alanında Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük üreticisi Solimpeks, daha sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacak sistemler tasarlayıp üretiyor. Dünyanın en verimli kolektörü ve paket sistemlerinin yanı sıra Türkiye’nin ilk ve tek en verimli hibrit kolektörünün altında da imzası bulunan Solimpeks, 81 ülkeye ihracat yapıyor. Sadece ürün değil know-how ihracatı da gerçekleştiren Solimpeks, son olarak Özbekistan merkezli Artel Grup’a üretim, satış ve kurulum için know-how desteği sağladı. Solimpeks bu iş birliğiyle yenilenebilir enerji sektörünün ihracatına da hatırı sayılır bir katkıda bulundu.



Konuya ilişkin bilgi veren Solimpeks Genel Müdürü Mehmet Emin Keçeciler, şunları söyledi: “Artel Grup, bize fabrika kurulumundan satışa, montajdan satış sonrası hizmetlere birçok konuda bilgi birikimimizden faydalanmak için başvurdu. Know-how desteğiyle ülke ihracatının yanı sıra dünyanın geleceğine de sağlayacağımız katkıyı düşünerek iş birliğine gittik. Artel Grup’un Kasım 2017’de faaliyete geçen fabrikasında yüksek kaliteli güneş enerjisi kolektörü, sıcak su boylerlerinin yanı sıra paslanmaz çelik boru ve alüminyum montaj setleri üretiliyor.

Yıllık üretim kapasitesi 250 bin m2 güneş kolektörü ve 25 bin adet boyler olacak yeni fabrika, Özbekistan pazarının ihtiyacını karşıladıktan sonra yakın pazarlar olan Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Azerbaycan gibi Türkî Cumhuriyetlere ihracat yapmayı hedefliyor. Bu iş birliği ile Özbekistan ve komşu ülkeler için temiz enerji kullanımı noktasında güzel bir adım atılmış oldu. Bu projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Diğer sektörlerde de Türkiye’nin tecrübelerinin Özbekistan’a aktarılması noktasında benzer projelerin geliştirilmesini temenni ediyoruz.”

