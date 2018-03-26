SÖKE’ den IBATECH’ te profesyonellere özel kulüp

Söke, 12-15 Nisan tarihlerinde CNR Expo’da düzenlenecek IBATECH fuarında profesyonellere özel uygulama başlatacak. Sektöre pek çok yenilik katan Söke yine bir ilke imza atarak, Söke ürünleriyle emeğini lezzete dönüştüren profesyonelleri ödüllendirecek. Fuarda 8. salonda 435 numaralı alanda yer alacak Söke standında duyurusu yapılacak Söke Profesyoneller Kulübü ile Söke profesyonel un çeşitlerinden vazgeçmeyen ustalar ve şefler aldıkları her üründen puanlar kazanacak ve topladıkları puanlarla tatilden elektronik cihazlara kadar pek çok hediye kazanabilecekler.

Söke ayrıca fuar boyunca ustaları ile birlikte profesyonellere özel ürettiği un çeşitleri ile farklı tarifler yaparak ziyaretçilere ürünlerin kullanımını anlatacak ve bir birinden lezzetli örnekler sunacak. Çeşitli unlu mamullerin sergileneceği Söke standında pasta ustaları için Söke Pastalık ve Çeşitlik Un ile pandispanya ve pasta çeşitleri yapılırken, Söke Böreklik ve Pastalık Un ile İzmir’in vazgeçilmez lezzeti boyoz hamurunu açma ve boyoz yapımı gösterilecek. Ayrıca börek ustaları için Söke Böreklik ve Pastalık Un ile börek hamuru açma ve börek yapımı sergilenecek. Ekmek ustaları için de Söke Ekmeklik Un ile ekmek çeşitleri yapılacak ve sunulacak.