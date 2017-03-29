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Sokak hayvanları, "tapulu" evlerde yaşayacak

29 Mart 2017 Çarşamba 16:54
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- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan 60 köpek evi, sembolik tapularıyla 12 ilçe belediyesi ve 4 hayvan dostu sivil toplum kuruluşuna teslim edildi

Sokak hayvanları,
 KOCAELİ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan 60 köpek evi, sembolik tapularıyla 12 ilçe belediyesi ve 4 hayvan dostu sivil toplum kuruluşuna verildi. 
Kocaeli Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Osman Demirel, insanların dünyanın her anlamda sahibi olduğunu belirterek, insanın isteği doğrultusunda hayatın devam ettiğini söyledi. 

Önemli değerler kaybedildiğinde farkına varıldığını ifade eden Demirel, yaşadıkları dünya ve çevreye karşı duyarlı olmaları gerektiğini kaydetti.

Demirel, dünyayı hayvan ve bitkilerle paylaştıklarını, onlar varsa insanın da var olduğunu dile getirerek, "İnsan yaşamının ve dünyadaki yaşamın olmazsa olmazı hayvanlar ve bitkilerin yaşamasına, su kaynaklarımızın kaybolmamasına bağlı. Bu anlamda insanoğlu, doğadaki mükemmel dengeye ne kadar az müdahale ederse tabi hayatın devamı da o kadar başarılı olacaktır." diye konuştu. 

Sokak hayvanlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Demirel, şanslı olan hayvanların evlerde beslendiğini ancak bu imkanı olamayan binlerce canlı bulunduğunu belirtti. 

Demirel, sokakta bulunan hayvanların en önemli gereksinimlerinin barınak olduğunu aktararak, "Kocaeli şubemizin yapmış olduğu 60 köpek kulübesini, belediyelere ve ilgili derneklere teslim edeceğiz. Yaptığımız faaliyet, farkındalık oluşturmak istediğimiz konuyla ilgili olumlu gelişmelere yol açacaktır. Bu gibi iyi işlerin devamının gelmesini de arzuluyorum. Her ne kadar Tapu Kadastro'da geçerli olmasa da sembolik olarak bu kulübeleri tapularıyla verelim istedik. Her kulübe için tapuyu da teslim edeceğiz." ifadesini kullandı. 

Konuşmanın ardından, 12 ilçe belediyesi ve 4 hayvan dostu sivil toplum kuruluşunun temsilcisine, 60 köpek evi ve sembolik tapuları teslim edildi. 

Anadolu Haber Ajansı
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