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SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVALAR GELİYOR

25 Kasım 2016 Cuma 17:34
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Türkiye, gelecek hafta soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Yurdun kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerinde, çarşamba ve perşembe günleri karla karışık yağmur ve kar görülecek.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVALAR GELİYOR
Türkiye'nin, gelecek hafta soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksek basınç sisteminin etkisi altında yağışsız bir dönem geçiren Türkiye, 27 Kasım Pazar günü öğle saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girecek.

Yurdun 29 Kasım Salı günü, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisinde kalması bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte, özellikle 30 Kasım Çarşamba ve 1 Aralık Perşembe günleri yurdun kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının salı günü yurdun kuzeybatısından başlayarak zamanla iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor.

Salı günü kar yağışı başlıyor
Meteorolojik tahminlere göre yarın, yurtta yağış beklenmezken, kuzey kesimler parçalı bulutlu, diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Pazar günü batı kesimler parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve kıyı Ege yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Yağışların, Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Pazartesi günü, yurdun batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklindeki yağışlar, kuzey ve kıyı Ege ile Marmara'da yerel olarak kuvvetli olacak. Rüzgar, batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek.

Salı günü, iç ve batı bölgelerde görülecek yağışlar, kuzeybatı kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşecek. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey, iç ve güney kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Çarşamba ve perşembe günleri ise kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek.

Hissedilir derecede sıcaklık azalmasının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması, meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmesi gerektiği kaydedildi.
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