"Soğuk havaya rağmen alışverişten vazgeçilmedi"

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com'un 2017 yılı ocak ayı verilerine göre kar yağışı ve sıfırın altındaki soğuklara rağmen Türkiye, internetten alışveriş yapmaktan vazgeçmedi.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, karlı günler Türkiye'nin alışverişlerini durduramadı. Morhipo.com'un bu yılın ocak ayındaki alışveriş trafiği, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarken, aynı dönemde kar yağan bölgelerden gelen trafik ise yüzde 20 artış gösterdi.

Ocak ayı içerisinde sepet ortalaması kadınlarda 196 lira, erkeklerde ise 204 lira olarak gerçekleşirken, aynı ay içerisinde yapılan alışverişlerde yüzde 76 ile en çok kredi kartı kullanıldı.

Bu ödeme yöntemini sadece Morhipo'da uygulanan kapıda ödeme seçeneği ile yüzde 16 nakit ve yüzde 8 ile banka kartları takip etti.

Teslimat seçeneği olarak da karlı havalarda kargo seçeneği ilk sıradaki yerini korusa da, Morhipo.com'un İstanbul'da hayata geçirdiği yeni hizmeti Bukoli ile teslimatlarda da artış gözlendi. Geçen yılın sonlarında hayata geçirilen yeni teslimat hizmeti ile Morhipo.com müşterileri kargolarını Bukoli ile diledikleri zaman seçtikleri yerden alabiliyor.

Bu dönemde en çok tercih edilen ürün kadınlarda kazak, pantolon ve bot olurken, erkeklerde gömlek soğuk kış günlerinde de cazibesini korudu. Erkek kategorisinde gömleğin ardından en çok satılan diğer ürünler kazak ve pantolon oldu. Hem kadınlar hem de erkekler en çok balıkçı yaka kazağı tercih etti.

Renk tercihlerinde ise sırasıyla siyah ve lacivert, hem kadınların hem de erkeklerin en çok tercih ettiği renkler olarak öne çıktı.

Karlı havalarda müşterilerinin alışverişlerini daha keyifli hale getirmek isteyen Morhipo.com, montlardan botlara, battaniyelerden eldivenlere birçok kış ürününde indirim kampanyası da başlattı.

Söz konusu kampanya sayesinde atkı, bere, eldiven, ev keyfini başka bir boyuta taşıyacak ürünler ile kayak malzemelerine uygun fiyatlarla ulaşılabiliyor.