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Sofraların yeni lezzeti, Ekici Top Peynirim

20 Aralık 2016 Salı 13:26
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Peynir uzmanı Ekici, yeni ürünü Top Peynirim’i tüketicilerin beğenisine sundu. Eğlenceli şekli ve her öğünü zenginleştiren eşsiz tadı ile Ekici Top Peynirim, kahvaltıdan akşam yemeğine sofraların pratik lezzeti olacak

Sofraların yeni lezzeti, Ekici Top Peynirim
Türkiye’nin peynir uzmanı Ekici, birbirinden lezzetli peynir ailesine bir yenisini daha ekledi. Birinci kalite sütten üretilen Ekici Top Peynirim, lezzeti ve pratik kullanımıyla günün her öğününde peynir severlerin favorisi olacak. 

Top Peynirim, az tuzlu ve yumuşak yapısıyla kahvaltıların yanı sıra salata ve pizza gibi her öğünde eşsiz bir lezzet sunarken, 100 gramında içerdiği yüzde 96,6’lık yüksek kalsiyum oranıyla çocuklar için de besleyici bir atıştırmalık. Herkesin severek tüketeceği Top Peynirim, 200 gramlık ambalajlarıyla tüketiciyle buluşuyor.


ÇOCUKLAR İÇİN KALSİYUM DEPOSU
Hali hazırda 20’den fazla peynir çeşidini tüketiciyle buluşturduklarını belirten Ekici Peynir Pazarlama Direktörü Elçin Ekici Öztürk, yeni ürünlerle bu çeşitliliği artırmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Öztürk, “Top Peynirim’in başta gençler ve çocuklar olmak üzere herkes tarafından beğenileceğini düşünüyoruz. Her öğün farklı kullanım şekilleri, içerdiği yüksek kalsiyum miktarıyla hem ebeveynlerin hem peynir severlerin yeni favorisi olacak. Ekici Peynir Ailesi’ne yeni ürünler eklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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