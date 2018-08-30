SODEXO’DA ÜST DÜZEY ATAMA

Umut Erişen, lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamış, 2000 yılında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden işletme derecesi almıştır. İş hayatına çokuluslu bir internet girişimi olan Investhink’te başlayan Umut Erişen, 2005 – 2016 yılları arasında Turkcell’in Kurumsal Müşteriler bölümünde çeşitli yönetsel görevler üstlenmiştir. Bu görevleri kapsamında esnaf ve KOBİ segmentine yönelik pazarlama stratejilerini belirlemiş, Büyük Ölçekli Şirketler segmentine yönelik bağlılık ve iletişim programlarını yönetmiştir. Sodexo öncesinde bir Doğuş Holding kuruluşu olan Related Digital’de Ticari Direktör olarak görev yapan Umut Erişen, Sodexo'nun ürün, hizmet ve iletişim stratejilerinden sorumlu olacaktır. Umut Erişen evli ve 1 erkek çocuk babasıdır.