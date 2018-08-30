Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
93281
ALTIN
258.930
DOLAR
6.7158
STERLİN
8.7359
EURO
7.8278

SODEXO’DA ÜST DÜZEY ATAMA

Sunduğu hizmetlerle hayat kalitesini yüksetmeyi amaçlayan Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.’nin pazarlamadan sorumlu icra kurulu üyeliğine Umut Erişen getirildi.

SODEXO’DA ÜST DÜZEY ATAMA

Sunduğu hizmetlerle hayat kalitesini yüksetmeyi amaçlayan Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.’nin pazarlamadan sorumlu icra kurulu üyeliğine Umut Erişen getirildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:37
4138 Okunma
SODEXO’DA ÜST DÜZEY ATAMA

Umut Erişen, lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamış, 2000 yılında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden işletme derecesi almıştır. İş hayatına çokuluslu bir internet girişimi olan Investhink’te başlayan Umut Erişen, 2005 – 2016 yılları arasında Turkcell’in Kurumsal Müşteriler bölümünde çeşitli yönetsel görevler üstlenmiştir. Bu görevleri kapsamında esnaf ve KOBİ segmentine yönelik pazarlama stratejilerini belirlemiş, Büyük Ölçekli Şirketler segmentine yönelik bağlılık ve iletişim programlarını yönetmiştir. Sodexo öncesinde bir Doğuş Holding kuruluşu olan Related Digital’de Ticari Direktör olarak görev yapan Umut Erişen, Sodexo'nun ürün, hizmet ve iletişim stratejilerinden sorumlu olacaktır. Umut Erişen evli ve 1 erkek çocuk babasıdır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vestel Berlin’de 28. kez Türkiye’yi gururlandırdı
Vestel Berlin’de 28. kez Türkiye’yi gururlandırdı
LG, giyilebilir robotu ile yapay zekalı robotların çağına adım atıyor
LG, giyilebilir robotu ile yapay zekalı robotların çağına adım atıyor
Hırvatistan Türk Helal Pazarına evet dedi
Hırvatistan Türk Helal Pazarına evet dedi
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim