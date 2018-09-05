Sodexo Türkiye’ye yeni kadın CEO

Yaşam kalitesi hizmetlerinde dünya lideri olan Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.’nin İcra Kurulu Başkanlığına Eda Uluca getirildi.

Eda Uluca, Lise öğrenimini Avusturya Lisesi’nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1994 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına Koç Grubu bünyesinde başlayan Uluca, sonrasında ise sırasıyla Digital Corporation, SAP ve Oracle firmalarında satış ve pazarlama alanında Türkiye ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerini kapsayan yöneticilik görevlerinde bulundu. 2011-2014 yılları arasında Turkcell’de büyük ölçekli kurumsal müşterilerden sorumlu Satış Direktörü olarak görev yapan Uluca, Sodexo’daki görevinden önce de Microsoft Türkiye’de Kurumsal Hizmetlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

Eda Uluca, bilgi teknolojileri sektöründeki bu deneyimi ile Sodexo’nun küresel dijitalleşme vizyonunun Türkiye’deki liderliğini üstlenecektir.

Eda Uluca, aynı zamanda Yönetim Kurulunda Kadın derneğinin faal bir üyesi olup, şirket yönetimlerinde kadın yöneticilerin varlığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Aktif olarak sporla ilgilenen ve seyahat etmeyi seven Eda Uluca, evli ve bir çocuk annesidir.