Sodexo İngiltere’ye Türkiye’den Kadın CEO

Yaşam kalitesi hizmetlerinde dünya lideri olan Sodexo’nun üst düzey yönetiminde önemli bir atama yapıldı. Sodexo’nun 2012 yılından bu yana İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Burçin Ressamoğlu, 1 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İngiltere organizasyonunun İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. Sodexo İngiltere, çalışan yan hakları, teşvik ve ödüllendirme ve tüketici sadakat programları alanında dijital platform yönetiminde öncü olarak liderliğini sürdürmekte, İngiltere merkezli olmak üzere uluslararası markaların global çalışan yan hakları ve tüketici sadakat programlarını yönetmektedir. Ressamoğlu, aynı zamanda Sodexo Grubu’nun İngiltere ve İrlanda Liderlik Komitesi’nde görev alacak.

Sodexo Grubu’na katıldığı 2012 yılından bugüne Sodexo Türkiye Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri’nin İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Burçin Ressamoğlu, güçlü bir yönetim ekibi ve dijitalleşme stratejisi ile şirketin istikrarlı olarak büyümesini ve gelişen finansal sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır. Ressamoğlu’nun liderliğinde Sodexo 20 binden fazla müşteri ve 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak, 45 binden fazla üye iş yeri ve geliştirdiği yeni hizmetleri ile yaşam kalitesi hizmetlerinde Türkiye’nin en tercih edilen markası olarak, sektörde liderliğini güçlendirmiştir. Şirketlerin performansında en önemli etkenin çalışan bağlılığı ve memnuniyeti olduğu inancıyla yürütülen çalışmaların sonucunda, Sodexo 2016 yılında Aon Hewitt‘den ‘En İyi İşveren’ unvanı almış ve 2017 yılında bulunduğu sektörde en çok tercih edilen marka ünvanını almaya hak kazanmıştır Çeşitlilik ve Kapsayıcılığın (Diversity & Inclusion) da güçlü bir destekçisi olan Burçin Ressamoğlu, SWIFt - Sodexo Women’s International Forum for Talent’ınonur üyesi olup Türkiye’de iş hayatında cinsiyet dengesi ve kadın temsilinin büyümesi konusunda birçok çalışma yapmaktadır.

Ressamoglu ayrıca,Ekonomist dergisinin 2018 yılında yaptığı araştırmada, Türkiye’nin en başarılı 10. kadın CEO’su, Fortune dergisinin yine 2018 yılında yaptığı araştırmada Türkiye’nin en güçlü 8. İş kadını olarak seçilmiştir.