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Soçi'de Erdoğan, Ruhani, Putin zirvesi

22 Kasım 2017 Çarşamba 20:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladmir Putin ve Hasan Ruhani'nin üçlü zirvesi sona erdi.

Soçi'de Erdoğan, Ruhani, Putin zirvesi
 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler Suriye'nin geleceğini belirlemek için Rusya'daki toplantıda buluştu. Putin, Erdoğan ve Ruhani'ye Suriye’yi IŞİD’e teslim etmedikleri için teşekkür etti.
TOPLANTI SONRASI LİDERLERİN AÇIKLAMARI
Üç liderin toplantısı sonrası yapılan açıklamada şunlar söylendi;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rusya ile yoğun diyalağomuz devam ediyor. Sayın Ruhani ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık. Kritik ve samimi görüşmeler yaptık. Kalıcı çözüm için Cenevre sürecine katkıları görüştük. Suriye'nin siasi birliği ve toprak birliği ile ülkemizin milli birliğine kastı olan terörist gruplarının süreçten dışlanması önceliğimiz. Ülkelerimiz arasındaki bu verimli işbirliğinin olumlu etki yapmasını ümit ediyorum."

Ruhani: "Her şeyde önce teşekkür etmek istiyorum. Suriye'deki barış ve istikrar için zemin hazırlandı. Terörist her ülke için tehlike yaratıyor. DAEŞ'te bunu gördük. Bütün günahsız insanları şehadet mertebesine getirdi. 3 ülke görüşmede kendi fikirlerini açıkça ifade etti. Yeni anayasa için zemin oluşacak. Yeni anaysa özgür bir sçeim bir yapılacak. Bu barış ve istikrar getirebilir bütün bölge için."

Putin: "Çatışmalar sonrası neler yapılacağını konuştuk. Suriye'nin genelinde istkraın sağlanmasını görüştük. Üç ülke Astana Süreci'nde iyi aşamalar kaydetmiştik. Burada öncelikle Suriye'deki grupların görüşmesi için belli bir platform oluşturulmasına karar verildi. Çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili adımları belirledik. Suriyeliler kaderlerine kendileri karar vermeli."

Görüşme öncesi ise liderler şu açıklamaları yapmıştı:

PUTİN: YENİ BİR AŞAMAYA GELDİK
Putin "Siyasi anlaşma Cenevre sürecinde sağlanacak. Siyasi çözüm için yeni bir aşamaya geldik. İç savaşı bitirmek için gerçek bir fırsat var.  Barışçıl bir anlaşma için tüm tarafların katılımı şart." dedi.

RUHANİ: ÜÇ ÜLKE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE
Ruhani, şu ifadeleri kullandı; "Barış sürecinde üç ülke işbirliği içerisinde. Suriye'de siyasi çözüm için zemin hazırlanıyor."

ERDOĞAN: KRİTİK KARARLAR ALINACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu açıklamalarda bulundu: "Bu üçlü zirve Suriye'de akan kanın artık tamamen durması, yıllardır yaşanan trajedinin son bulması bakımından son derece önemlidir. Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye meselesinde yakın bir çalışma ortamı tesis etmelerinin müspet sonuçlarına dünya şahit olmuştur. Kalıcı siyasi çözüm için tüm taraflar katkı sağlamalı. Bugün burada kritik kararlar alınacağını düşünüyorum."

GÜNDEM: SURİYE
Soçi kentinde düzenlenen zirvede, Suriye'de şiddetin azaltılması yönünde sağlanan ilerlemeler ve gerilimi azaltma bölgelerindeki faaliyetler ile Suriye'deki terör unsurlarıyla mücadele değerlendiriliyor.

Zirvede, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'de siyasi çözüm yönünde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesindeki Cenevre sürecine üç garantör ülke tarafından yapılabilecek katkılar da ele alınıyor.

kaynak: ensonhaber.com
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