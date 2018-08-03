SOCAR’ın dev yatırımı STAR Rafineri’nin ilk ham petrolü Azerbaycan’dan!

SOCAR Türkiye’nin iştiraki ve 6.3 milyar dolarlık değeriyle Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri, ağustos ayından başlayarak ilk test üretimlerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. STAR Rafineri’nin faaliyete geçmeden önceki en önemli dönüm noktalarından biri olan test üretimi için gerekli 80.000 tonluk ilk ham petrol, rafineriye 244 metre uzunluğundaki Absheron tankeri ile ulaştı. Rafinerinin ilk hammaddesi, SOCAR’ın anavatanı Azerbaycan’dan gelen Azeri light petrolü oldu.

İlk ham petrolün gelişi nedeniyle düzenlenen törende konuşan SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, bu yılın dördüncü çeyreğinde operasyona başlayacak rafineride devreye alma çalışmalarının başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “STAR Rafineri’nin ilk petrolünün SOCAR’ın anavatanı Azerbaycan’dan gelmesi bizim için çok anlamlı. SOCAR Türkiye olarak, Türkiye’nin en büyük sanayi grubu olma yolunda her geçen yıl hızla ilerlerken, stratejik yatırımlarımızla ülke ekonomisi ve endüstrisine güç katacağız. Yerli üretimi artıran, dışa bağımlılık ve cari açığı azaltan, yeni istihdam alanları oluşturan yatırımlarımızı, önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” dedi. SOCAR’ın stratejik büyüme trendleri arasında dış pazarlardaki yatırımların genişletilmesinin önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Gahramanov, şunları söyledi: “Dünya enerji pazarında emin adımlarla ilerleyen SOCAR’ın birçok ülkede faaliyetleri devam ediyor. Bu ülkeler arasında Türkiye, Azerbaycan için çok önemli bir yere sahip. SOCAR olarak Azerbaycan’ın yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine ve istikrarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede Türkiye devleti ile gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri bizim için çok büyük önem ve anlam taşıyor. Bu vesileyle Türk ve Azerbaycan hükümetlerine de buradan teşekkürlerimi sunuyorum.”

CARİ AÇIĞIN AZALTILMASINA 1.5 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan bölgedeki en büyük petrol operasyonlarından biri olan STAR Rafineri’de ilk ham petrol akışıyla test üretimi öncesi son aşamaya gelindiğini ifade eden STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, ilk petrolün Azerbaycan’dan gelmesinin de iki kardeş ülke arasındaki işbirliğinin bir yansıması olduğunu kaydetti. İlter, “Ünitelerimizde devreye alma hazırlıkları ve test çalışmalarının ardından üretim anlamında ilk testimizi de gerçekleştirme aşamasına geldik. Hedefimiz, STAR Rafineri’nin devreye alınmasını öngördüğümüz şekilde ekim ayı içinde güvenli bir şekilde tamamlayarak faaliyete geçmesini sağlamak ve Türkiye ekonomisine değer katmak” dedi. Mesut İlter, şöyle devam etti: “Türkiye’nin ilk Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip olan STAR Rafineri, Türkiye’de cari açığın azalmasına her yıl 1.5 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Türk ekonomisine büyük değer katacak üretim operasyonuna ilk ham petrolün akışıyla başlamış oluyoruz. Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağı. 4.8 milyon ton dizel ve 1.6 milyon ton naftanın yanı sıra ülkemizdeki cari açığın önemli bileşenlerinden olan jet yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin üretimini de gerçekleştirecek olan STAR Rafineri ile Türkiye’nin, global enerji piyasasında rekabet gücü de artacak.”

1.100 KİŞİLİK İSTİHDAM

SOCAR Türkiye’nin hedefleri arasında büyük öneme sahip olan rafineri-petrokimya entegrasyonunu sağlayacak ve aynı gruba ait Türkiye’nin ilk petrokimya tesisi Petkim’in hammadde ihtiyacının tamamına yakınını karşılayacak olan STAR Rafineri’nin istihdama olan katkısı da büyük. Projenin yapım aşamasında 19.500 çalışan sayısına ulaşan rafineri, üretime başladığında 1.100 kişilik istihdam sağlayacak.