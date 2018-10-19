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SOCAR’ın dev yatırımı STAR Rafineri açıldı

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR’ın 6.3 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği STAR Rafineri, uluslararası bir törenle açıldı. Rafineri yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle Türkiye’nin petrol ürünü ihtiyacının büyük kısmını karşılayacak. SOCAR’ın yeni rafinerisi gelecek yıllarda Azerbaycan ve Türkiye ekonomisine ciddi gelir sağlayacak.

SOCAR’ın dev yatırımı STAR Rafineri açıldı

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR’ın 6.3 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği STAR Rafineri, uluslararası bir törenle açıldı. Rafineri yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle Türkiye’nin petrol ürünü ihtiyacının büyük kısmını karşılayacak. SOCAR’ın yeni rafinerisi gelecek yıllarda Azerbaycan ve Türkiye ekonomisine ciddi gelir sağlayacak.

19 Ekim 2018 Cuma 17:39
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SOCAR’ın dev yatırımı STAR Rafineri açıldı

SOCAR’ın 6.3 milyar dolarlık değeriyle Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafineri ve SOCAR’ın diğer iştirakleri Petlim Konteyner Terminali, Petkim Rüzgar Enerji Santrali ve Aliağa Genel Müdürlük Binası İzmir Aliağa’da 19 Ekim Cuma günü düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, her iki devletin hükümet temsilcileri ve diğer misafirler katıldı.
 
Açılışta bir konuşma yapan SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, STAR Rafineri ile ilgili olarak; “Bugün bizim için tarihi bir gün. Çünkü 2011 yılının ekim ayında iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından temeli atılan STAR Rafineri’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en yeni teknolojileriyle inşa edilen ve donatılan STAR Rafineri, rafineri ve petrokimya entegrasyonunu gerçekleştirdiğimiz, bizim için stratejik öneme sahip bir yatırım.

Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi olan rafineri, Azerbaycan ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu. STAR Rafineri, Petkim’in ve SOCAR’ın Akdeniz pazarındaki konumunu daha da güçlendirecektir. Petkim`in hammade ihtiyacı olan nafta burada üretilecek ve Türkiye`nin ithalata olan bağımlılığı önemli ölçüde azalacaktır. STAR Rafineri’nin çeşitli ham petrol türlerini işleyebilecek olması da rafinerinin rekabet gücünü artıran önemli bir göstergedir.”
 
STAR Rafineri’nin faaliyete geçmesinin ardından Türkiye`ye yatırımların devam edeceğini bildiren Abdullayev, bu vesileyle Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarına ve diğer devlet ve hükümet yetkililerine, projenin ana yüklenicisi olan TSGİ firmasına, projenin finansmanına katılan uluslararası finans kurumlarına ve rafinerinin inşaatı döneminde emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.
 
Türkiye’nin petrol ürünü ihtiyacının dörtte biri STAR Rafineri’den!
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en büyük petrol operasyonlarından olan; Türkiye petrokimya sektöründe cari açığın azaltılmasına önemli katkı sağlayacak STAR Rafineri’de nafta, ksilen, dizel, jet yakıtı, LPG gibi petrol ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ilk Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip olan rafinerinin inşaatın en yoğun döneminde 14 ülkeden 3000’in üzerinde mühendis olmak üzere toplam 19.500 bin kişi çalışmıştır. Rafineri faaliyete başladıktan sonra istihdam sayısı 1.100 kişi olacaktır. STAR Rafineri projesinde SOCAR (%60) ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığıdır (% 40) hisseye sahiptir.
Rafineri ile birlikte açılışı gerçekleştirilen Petlim Konteyner Terminali ise yıllık 1.5 milyon TEU kapasitesi ile Türkiye`nin en büyük 3 limanından biridir ve terminale yaklaşık 400 milyon dolar yatırım yapılmıştır.
 
SOCAR`ın alternatif enerji alanında gerçekleştirdiği önemli projesi olan PETKİM Rüzgar Enerji Santrali 51 megavat güce sahiptir ve projeye 55 milyon Euro yatırım yapılmıştır. Santral, Türkiye`nin genel enerji sistemine bağlı olarak, SOCAR`ın Aliağa`daki enerji talebinin karşılanmasına da önemli katkı sunacaktır.

Son Güncelleme: 19.10.2018 17:44
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