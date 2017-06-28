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SOCAR TÜRKİYE'DE BAYRAK DEĞİŞİMİ

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:06
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SOCAR Türkiye'nin Dış İlişkiler Başkanlığı görevine LeCompte getirildi

SOCAR TÜRKİYE'DE BAYRAK DEĞİŞİMİ
ANKARA (AA) - Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Türkiye'nin Dış İlişkiler Başkanlığı görevine Murat LeCompte getirildi. 

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılına kadar rafineri, petrokimya, enerji, lojistik, dağıtım ve depolama entegrasyonunu tamamlayarak bu alanda Türkiye’nin en büyük üretim şirketi olmayı hedefleyen SOCAR Türkiye’nin Dış İlişkiler Başkanlığı görevini Murat LeCompte yürütecek.

Bu aydan itibaren SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı olan LeCompte, SOCAR Türkiye ve bağlı şirketlerinin kurumsal ilişkileri, medya ilişkileri, sosyal sorumluluk projeleri, kurum içi iletişim ve kriz yönetimi stratejilerinden sorumlu olacak. 

Daha önce farklı şirketlerde görev yapan LeCompte, son olarak 2006-2017 arasında BP Türkiye'de Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini üstlenmişti. 


Anadolu Haber Ajansı
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